Riko Noshi online con il nuovo singolo dal titolo “Serena”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“Serena” è il nuovo singolo di Riko Noshi,prodotto da Hrvi distribuito da Believe music italia per Visory Records.

Passionale quanto delicato,il brano appare come una dichiarazione verso una donna.

Chiaramente un escamotage dell’artista per mettere a nudo diversi aspetti di sé stesso,in particolare la sensibilità d’animo,l’empatia verso chi si ama e anche un pizzico di follia nel dichiararsi pronto a tutto,come si può facilmente intuire nell’ultimo passo della strofa in cui dice: “non ha senso dire un altra bugia,mi sta bene pure se non sei mia.”

Spicca alla fine del brano il bridge di un artista popolare turco,di origini francesi che impreziosisce il tutto,grazie alla potenza della lingua transalpina che in quanto definita “la lingua dell’amore” regala le ultime dolci suggestioni all’ascoltatore prima che il brano si concluda.

La produzione musicale affidata ad Hrvi (produttore tra gli altri di Malo) impreziosisce non poco l’atmosfera creata dalle parole di Riko Noshi,stilando un tappeto musicale che mantiene i tratti dancehall/reggaeton a cui Hrvi ci ha sempre abituati,fondendosi perfettamente con le sfumature cloud e pacate di Noshi.

Tutto ciò rende il brano piacevole,pacato e allo stesso tempo catchy.

Enrico D’Amore in arte Riko Noshi nasce il 20 ottobre del 1996 in provincia di Salerno. Sin dalla giovane età cresce a contatto con il mondo dell’arte data l’influenza della famiglia. La musica nella vita dell’artista diventa sempre più presente durante l’adolescenza. Per un ragazzo di provincia è sempre difficile emergere senza incorrere in pericoli e per fortuna,spinto da un gruppo di amici,decide di registrare le sue primissime canzoni.

Dopo una serie di brani pubblicati quasi per gioco,viene selezionato da Honiro label come partecipante ad uno dei contest nazionali in cui riesce a piazzarsi sul podio al terzo posto. Da quel momento in poi decide di dare una svolta al suo operato e pubblica il suo primo Ep interamente prodotto da Nazo. Dal 2021 inaugura il suo percorso con Visory records pubblicando il primo singolo prodotto da Aleaka dal titolo “Au revoir” del quale poi verrà pubblicato il sequel dal nome “Goodbye”. Piú recente invece il brano “Odio gli addii” in collaborazione con alessioego che ha riscosso non poca attenzione fin dai primi giorni di release,anche grazie alla sovraesposizione social dei canali di Visory Records e Believe music italia.

