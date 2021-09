Profumi: Liu Jo sigla accordo con Desire Fragrances

Liu Jo, premium brand italiano simbolo di dinamismo e glamour a livello internazionale, sigla un accordo per i profumi con Desire Fragrances

Liu Jo, premium brand italiano simbolo di dinamismo e glamour a livello internazionale, e Desire Fragrances, azienda internazionale di produzione, design, marketing e distribuzione con oltre trent’anni di esperienza nel settore beauty, hanno siglato un accordo internazionale in esclusiva della durata di cinque anni, per la licenza delle fragranze a marchio Liu Jo. La partnership sancisce l’inizio di una nuova ed importante collaborazione che ha come obiettivo il consolidamento dei prodotti Liu Jo all’interno del segmento fragrances e beauty.