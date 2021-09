Previsioni meteo 8 settembre 2021: isolati temporali pomeridiani

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 settembre 2021: bel tempo al Nord e al Centro con l’alta pressione, isolati rovesci sulle zone interne del Centro-Sud

Prima settimana di settembre che non vede e non vedrà particolari squilibri delle temperature in Italia. Questo perché la rimonta di un promontorio africano sull’Europa occidentale porta condizioni meteo stabili e soleggiate sulle regioni del Nord e del Centro, mentre al meridione correnti più fresche determinano maggiore instabilità. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile al settentrione e sulle regioni centrali, mentre su quelle meridionali saranno ancora possibili isolati rovesci. Possibili precipitazioni di stampo pomeridiano anche sulle zone interne di Umbria, Lazio e Abruzzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il quadro meteo resterà immutato anche nel corso del prossimo weekend, con clima asciutto al Nord e al Centro e instabilità pomeridiana al Sud. L’alta pressione sarà protagonista anche all’inizio della prossima settimana, mentre da metà mese è attesa una possibile svolta autunnale con l’arrivo di perturbazioni atlantiche.

Intanto per oggi, mercoledì 8 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Ovest. Al pomeriggio isolate piogge e temporali sui settori alpini; nessuna variazione altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube tra Lazio e Abruzzo; al pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con cieli completamente sereni.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali fenomeni possibili al confine con Lazio e Umbria, più asciutto altrove. Ampie schiarite dalla serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi nei settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sui rilievi della Sardegna, asciutto sugli altri settori. Tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sui rilievi interni. Fenomeni in esaurimento dalla serata.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole.

