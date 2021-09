Lucia Morlino in libreria con “Uccidere l’amore”

Si intitola “Uccidere l’amore” il nuovo romanzo di Lucia Morlino: il libro è disponibile online sul sito dell’editore e nelle librerie

Adalberto, fratello del re, incontra un giorno sulla riva del lago una giovane ed affascinante fanciulla di nome Lucrezia. Si innamora perdutamente di lei, ma la ragazza è già stata promessa al marchese di Castiglione e nulla può fare per impedire quelle nozze.

Per sfuggire all’angoscia del cuore infranto si trasferisce in Toscana dove trova conforto in un nuovo affetto: è Giuseppe, un bambino scappato da un orfanotrofio che dopo un rocambolesco salvataggio finirà per adottare. Il destino però pare accanirsi e anche questo affetto gli sarà portato via.

Quando tutto sembrerà perduto una nuova speranza sarà all’orizzonte per Adalberto…

Lucia Morlino

Nata a Gravina di Puglia, Lucia Morlino si trasferisce bambina a Ventimiglia dove vive e lavora. Solo nell’età matura, dopo aver iniziato un cammino spirituale e grazie ad esperienze metafisiche decide di scrivere ciò che comprende da esse. Conosce alcune delle sue vite passate, le elabora e ne fa romanzi con l’aiuto delle sue guide.

Tra le sue opere ricordiamo Il perdono dell’anima e I due mondi di Haingel.