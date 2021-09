Kappa e Tezenis lanciano la nuova collezione

Si rinnova la collaborazione tra Kappa e Tezenis: le due aziende di nuovo insieme per una capsule collection sporty e urban

Il mood young e dinamico di Tezenis incontra per la seconda volta l’attitude sporty di Kappa e firmano insieme una nuova capsule collection. La collezione è composta da tute over comfy e bra tecnici, da abbinare fra di loro per un look athleisure perfetto per l’allenamento, o da indossare con outfit casual e dinamici.

La palette colori va dal light blue elettrico a una sfumatura urban di viola, passando per il total black. Per lui, la t-shirt con logo Kappa, i boxer profilati e le calze casual, tutte nella combo bicolor nero&blu.

La campagna è stata scattata a New York, per le strade della metropoli. La giungla d’asfalto della Grande Mela, dove vibra la vita on the go, è il contesto ideale per restituire tutto l’appeal street e cool della capsule.

La collezione è disponibile in negozio e online.