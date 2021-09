Hermes University lancia il primo corso CEC

Hermes University lancia il primo corso in Italia per Community Engagement Consultant: un profilo professionale emergente nel settore farmaceutico e sanitario

Una grande occasione per chi vuol accrescere il proprio bagaglio professionale. Al via le iscrizioni del primo corso italiano per Community Engagement Consultant in Health Assessment (CEC). Il percorso formativo è promosso e organizzato da Hermes University, ed ha ottenuto il patrocinio dell’Osservatorio Malattie Rare e di Federfarma Roma.

La Hermes University è un’Università Popolare che opera con i criteri di valutazione di Terza Missione. La Terza Missione si articola nell’insieme delle attività con le quali le università interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di riferimento. Ed è proprio dalle esigenze formative del territorio, recentemente emerse in seguito alla pandemia di COVID-19, che nasce il Corso CEC, fortemente voluto da rappresentanti delle associazioni di pazienti e da esperti nella comunicazione in ambito farmaceutico e sanitario.

Il Community Engagement Consultant è un profilo professionale emergente nel settore farmaceutico, sanitario e dell’advocacy. Si tratta di una nuova figura responsabile della comunicazione e del coinvolgimento degli operatori sanitari e dei rappresentanti dei pazienti. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a profonde trasformazioni del sistema sanitario e delle modalità di comunicare le informazioni scientifiche. Per questo i professionisti del settore devono oggi possedere elevate competenze in comunicazione ed engagement. Un corso di grande interesse per coloro che sono impegnati nelle seguenti professioni: informatori farmaceutici, customer service di aziende del settore salute e pharma, patient advocate di associazioni di pazienti con ruolo apicale o nella comunicazione, medici, farmacisti, sociologi, psicologi, giornalisti degli uffici stampa medico-scientifici.

Le macroaree che verranno affrontate durante il corso riguardano la comunicazione efficace, la negoziazione e l’advocacy, ma anche le tecniche di scrittura, grafica e digital management, divenute oggi indispensabili per la divulgazione delle informazioni a carattere sanitario. L’obiettivo del corso è formare figure ad elevata professionalità destinate all’ambito della comunicazione farmaceutica, sanitaria e dell’advocacy, quale strumento di diffusione di informazioni scientifiche affidabili e soprattutto adeguate all’interlocutore e al contesto digitale odierno. Il corso Hermes per Community Engagement Consultant permetterà l’acquisizione di 6 Crediti Formativi Universitari (CFU).

La Hermes University ha selezionato docenti specializzati per garantire ai futuri CEC lo sviluppo di adeguate competenze scientifiche e tecnologiche. La docente Silvia Battisti è psicologa, psicoterapeuta, docente a contratto UniCattolica, formatrice, coach e componente dell’IRPPI (Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata). Il docente Giuseppe Formato è giornalista professionista con vent’anni di esperienza nel settore della comunicazione tradizionale e digitale, addetto alla Comunicazione Istituzionale della Provincia di Campobasso, addetto stampa della Federazione Italiana Bocce, Presidente dell’associazione di pazienti ANPPI, membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, nonché addetto stampa del Lions Club Campobasso. La docente Carola Pulvirenti è Patient Advocate EUPATI (Accademia Europea dei Pazienti) e vicepresidente ANPPI, divulgatrice in ambito sanitario presso la testata giornalistica CBlive, infermiera presso l’INMI Spallanzani e membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili (SiDeMast).

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web di Hermes University.