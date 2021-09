Domiziana Giovinazzo mette in pausa la carriera

Domiziana Giovinazzo, diventata famosa con “Un medico in famiglia”, è da poco diventata mamma e la carriera da attrice ora è in pausa

Domiziana Giovinazzo è nata a Roma nel 2000 ed è diventata celebre per aver interpretato la parte di Elena nella serie televisiva “Un medico in famiglia”. Da poco è diventata mamma e sembra aver messo momentaneamente in pausa il sogno che aveva da piccola: diventare un’attrice famosa. Fin dal suo esordio ha avuto numerosi fans, grazie anche ai ruoli che ha interpretato in serie TV molto amate dal pubblico.

La carriera della giovane attrice

La carriera di Domiziana Giovinazzo inizia da piccolissima, infatti fin dalla tenera età ha mostrato una propensione per gli animali, il biliardo, passione che le ha tramandato il padre, la pittura, che ha portato comunque avanti grazie ai suoi studi artistici, ma anche la recitazione. L’interesse per lo spettacolo lo ha condiviso con sua sorella Aurora, di 2 anni più piccola, attualmente ballerina professionista specializzata in salsa e bachata, insieme a essa ha partecipato a vari provini che hanno portato le due bimbe a essere scelte per differenti produzioni: film e pubblicità.

A soli 7 anni Domiziana ottenne la parte per cui ancora oggi tutti la ricordano: Elena la figlia di Lele e Alice i protagonisti di “Un medico in famiglia”, una fiction particolarmente amata dal pubblico, che si è sviluppata in ben 10 stagioni. La Giovinazzo ha fatto la sua comparsa nella sesta ed è rimasta fino alla fine. Grazie a questo telefilm i suoi fan l’hanno vista crescere non solo come un personaggio sullo schermo ma hanno potuto assistere pure alla sua maturazione fisica, ciò è successo anche per altri personaggi della serie.

Con il progredire delle puntate è stata coinvolta in storie d’amore che le hanno permesso di aumentare la sua visibilità sul set, agevolando la sua carriera futura. Dopo la fine del telefilm, nel 2016, l’attrice è stata scritturata per altre serie TV, nello specifico ha fatto un’apparizione ne “L’onore e il rispetto” e “Don Matteo 11”. Nel 2019 è stata scelta per interpretare una ragazza di “Oltre la soglia” un medical drama dove sono state approfondite le vite difficili di giovani affetti da problemi psichici.

La vita privata di Domiziana Giovinazzo

La fiction “Un medico in famiglia” non ha portato solo la fama a Domiziana Giovinazzo ma le ha anche permesso di trovare l’amore in Riccardo Alemanni. I due si sono conosciuti sul set nel quale hanno messo in scena una vicenda amorosa non finita bene, infatti il ragazzo interpretava un cugino americano di cui Elena si infatuava. Nella vita vera, però, il loro coinvolgimento è andato avanti tanto che sono stati una coppia per ben due anni.

Attualmente Domiziana convive, nella sua città natale, Roma, con un uomo di 4 anni più grande di lei, la sua riservatezza verso questa unione è sempre stata massima. Si sa che il compagno non lavora nel mondo dello spettacolo ed è apparso solo raramente in alcuni scatti che l’attrice ha pubblicato sui suoi social. La loro storia si è fatta più seria nel 2020, anno in cui Domiziana ha postato sulla sua pagina Instagram una foto con il pancione e la frase: “tutte le grandi cose iniziano da qualcosa di piccolo”, la sua famiglia si stava allargando, infatti ad aprile 2021 è nato il piccolo Lorenzo.

L’amore per il compagno e la vocazione materna hanno spinto la donna, a soli 21 anni, a allargare i propri affetti, diffondendo prontamente la notizia a tutti i suoi fans per condividere questa grande gioia. Attualmente Domiziana si dedica al figlio, progetta il matrimonio e vorrebbe affrontare già un’altra gravidanza per dare al piccolo un fratellino o una sorellina. Per il momento ha messo in stand by la recitazione, non si sa ancora se tornerà a calcare il palcoscenico, anche se tutti i suoi sostenitori non vedono l’ora di vederla di nuovo in TV o sul grande schermo.