Disoccupati over 30: nuovi percorsi Work Experience in Veneto

La Regione del Veneto ha approvato nuovi percorsi del bando Work Experience Smart 21: formazione e tirocinio per disoccupati over 30

Offrire ai disoccupati con più di 30 anni l’opportunità di aggiornare e rafforzare le proprie competenze attraverso percorsi di formazione e tirocinio che consentano di reinserirsi più facilmente nel mondo del lavoro: è questo l’obiettivo del bando Work Experience Smart 21 promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione di nuovi interventi di Work Experience per over 30 alla ricerca di un impiego.

I percorsi della durata massima di 10 mesi prevedono ore di orientamento, attività di formazione e un periodo di tirocinio in azienda da 2 a 4 mesi, da svolgersi in Veneto oppure in altre regioni italiane o Paesi dell’Unione europea.

Per i tirocinanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di partecipazione pari a 3 euro l’ora.

In base ai fabbisogni formativi e di competenze richiesti dalle imprese sono previste due diverse tipologie di Work Experience:

work experience per l’ingresso nella professione (120-200 ore di formazione);

work experience per l’approfondimento delle competenze di una professione (40-120 ore di formazione).

Tra le novità introdotte dal nuovo bando vi è l’offerta di percorsi formativi che prevedono anche un’attività, della durata massima di 20 ore, denominata Alfabetizzazione digitale che consente l’acquisizione o l’aggiornamento delle competenze digitali dei destinatari.

Ecco quali sono i progetti approvati dalla Regione del Veneto a cui è possibile candidarsi contattando gli enti che li organizzano:

> progetti Work Experience Smart 21 che saranno avviati entro l’8 ottobre 2021

Per maggiori informazioni in merito ai percorsi in partenza e alle modalità di candidatura è necessario contattare agli enti che organizzano i corsi.