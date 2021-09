Cambia la figura del direttore tecnico di agenzia

Novità in arrivo per la figura di direttore tecnico di agenzia di viaggio con il decreto di riforma. Fiavet-Confcommercio: “Vittoria di una nostra battaglia storica”

Il Ministero del Turismo ha presentato una bozza di decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riforma della figura del direttore tecnico di agenzia di viaggi.

Soddisfatta Fiavet-Confcommercio, che sottolinea come si tratti di “una nostra battaglia storica che finalmente soddisfa la necessità di riconoscere il valore professionale di questa figura”.

“I criteri introdotti – spiega la presidente Ivana Jelinic – prevedono, per chi ha già conseguito il titolo, che non ci siano variazioni o nuovi oneri da adempiere. Per i nuovi professionisti, invece, saranno necessari alcuni requisiti ritenuti indispensabili”.

Nel documento del Ministero sono infatti previsti:

conoscenza delle lingue straniere:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

competenze in geografia, legislazione e tecnica turistica;

competenze in tecnologia e innovazione.

Le Regioni, per effetto del Titolo Quinto della Costituzione, potranno fare eventuali aggiunte nella legislazione regionale.