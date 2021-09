Uffizi aperti la sera tutti i martedì di settembre

Uffizi aperti la sera dalle 19 fino alle 22 tutti i martedì di settembre: si potrà approfittare dell’iniziativa arrivando entro le ore 21

Nei martedì di settembre gli Uffizi saranno visitabili anche la sera. Dopo le aperture straordinarie del lunedì di Boboli, ad aprire ad orario prolungato sarà la più celebre galleria fiorentina che consentirà ai visitatori di poter passeggiare al tramonto tra i grandi capolavori della storia dell’arte e sostare sulla terrazza per un aperitivo con vista sul Duomo e Palazzo Vecchio.

Dal 7 settembre, fino al 28 settembre, per quattro martedì sarà possibile vedere il museo anche dalle ore 19 alle 22 – arrivando entro le ore 21 (come sempre, l’ultimo ingresso avviene un’ora prima della chiusura), oppure volendo già di pomeriggio e di guardarsi il museo con tutta calma per la serata. Il prezzo del biglietto è di 20 euro (è consigliata la prenotazione al costo di 4 euro: tutte le informazioni su https://www.uffizi.it/biglietti o al numero 055294883), lo stesso per l’ordinario accesso al museo previsto nel periodo annuale di alta stagione.

“Il numero dei visitatori continua ad aumentare – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – per venire incontro alla grande richiesta, offriamo quattro aperture serali per consentire a tutti gli interessati e appassionati di ammirare con una luce diversa i capolavori degli Uffizi”.