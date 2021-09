Sandro Mottura in libreria con “Via le mani dagli occhi”

Fuori il nuovo romanzo “Via le mani dagli occhi”: in libreria una storia di violenza e di amore nella narrazione di Sandro Mottura

Si intitola “Via le mani dagli occhi”, prendendo in prestito il titolo di un noto brano dei Negramaro, il romanzo di Sandro Mottura edito da Il Raggio Verde. Ambientata tra Milano e il Salento, la narrazione si svolge in un arco di tempo che va dagli anni Sessanta alla data del 13 luglio 2013, giorno del concerto a San Siro della band salentina che festeggiava i suoi primi dieci anni di successo.

Il tema della violenza, e dei suoi orribili e possibili volti, è nodo centrale del libro che si intreccia con la storia della protagonista Miriam, vittima dell’orco, indifesa anche da chi avrebbe dovuto proteggerla. Ma il romanzo è anche la storia della ricerca della felicità, che è nelle piccole gioie, nella quotidianità condivisa, nell’amore che torna a bussare alla porta. Via le mani dagli occhi è anche il racconto delle atmosfere degli anni Sessanta, del boom economico, della passione calcistica per la squadra del cuore l’Inter nel periodo d’oro alla conquista del Triplete..

Una narrazione pulita ed essenziale che lascia spazio alla speranza e a soluzioni possibili che parlano di amore, nonostante tutto. Come scrive in prefazione Antonietta Fulvio – “Ma per uscire dalla spirale del male c’è sempre e solo un modo, lasciar andare via le mani dagli occhi e guardare la realtà per quella che è. Allontanarsi talvolta è l’unica via possibile, così come è indiscutibile combattere per affermare e non lasciare mortificare la propria dignità. Ma se portando via le mani dagli occhi si scopre l’amore, allora bisogna avere il coraggio di lasciarsi avvolgere perché si vive una volta sola”. In copertina la bellissima Chiara Serio fotografata da Luciano Greco.

Sandro Mottura nasce il 9 dicembre 1974 nella sua amata Gallipoli. Appassionato alla scrittura sin da ragazzino, consacra questa sua passione partecipando nel 2019 al premio letterario “Maria Monteduro” classificandosi al primo posto nella “Sezione racconto” col romanzo breve “Storia di una favola”. Nel 2017 è ideatore dell’evento “Donna, essere divino”, che organizza anche nell’anno successivo. Nell’agosto del 2018, insieme alla sua compagna e ad un amico, dà vita all’associazione culturale e teatrale “La Barcaccia” della quale ne è il segretario. E’ anche ideatore dell’evento “Se…Renata di primavera – musica e parole in memoria delle vittime della mafia”, che vede la sua prima edizione nel marzo del 2019.