Previsioni meteo 7 settembre 2021: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 7 settembre 2021: anticiclone in rinforzo sulla Penisola. Isolate piogge su Calabria e Sicilia, sole e clima mite sulle altre regioni

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia dopo la fase di maltempo che nell’ultimo fine settimana ha interessato le regioni centro-meridionali. L’allontanamento verso la Grecia del nucleo instabile porta infatti nella giornata di oggi un deciso miglioramento sulle nostre regioni. Saranno possibili residue e isolate piogge solo sulla Calabria e sulla Sicilia, mentre altrove il tempo sarà stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni l’alta pressione sarà grande protagonista dello scenario meteo, con tempo in prevalenza stabile ad eccezione di qualche isolato rovescio su arco alpino e lungo l’Appennino. La fase stabile durerà almeno per tutta la prima decade di settembre, con le perturbazioni che al momento restano lontane dalla nostra Penisola. Una svolta più autunnale si intravede solo dalla prossima settimana, ma è tutta da confermare.

Intanto per oggi, martedì 7 settembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni su Piemonte e Valle d’Aosta, nubi sparse altrove con isolate piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi centro-orientali; asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo del tutto stabile con cieli in prevalenza sereni; maggiori addensamenti sui settori montani. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con nubi sparse ed ampi spazi di sereno su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata schiarite in arrivo con cieli del tutto sereni. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge su Calabria e Sicilia, sereno su Puglia e Sardegna. In serata maggiore stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi; residue piogge sui settori interni della Sicilia. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo; massime generalmente stazionarie o in lieve aumento al Nord e al Centro, stabili al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .