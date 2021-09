Pinewood Festival al via in una nuova location

Il Pinewood Festival al via l’8 settembre: i concerti inizialmente previsti sulla Scalinata di San Bernardino all’Aquila si terranno al Parco “EX REISS ROMOLI”

Pinewood Festival, in collaborazione con Vivo Concerti, annuncia un cambio nella location dell’evento. I cinque giorni di musica dal vivo del festival, inizialmente previsto sulla Scalinata di San Bernardino all’Aquila, si terranno, dall’8 al 12 settembre, al Parco “EX REISS ROMOLI”.

Il suggestivo Parco sorge intorno all’ex Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, (SSGRR), che negli anni ‘70 è stata un istituto di formazione internazionale sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In occasione del Pinewood Festival il Parco, a soli 4 km dal centro dell’Aquila, sarà il fulcro intorno al quale graviteranno i nomi fra i più interessanti della musica italiana contemporanea, ospitando artisti del calibro di Aiello Ariete, Bnkr44, Frah Quintale, Francesca Michielin, Fulminacci, Margherita Vicario, Tutti Tenomeni, Vipra e Willie Peyote. Dopo il fermo forzato dello scorso anno il Pinewood Festival è pronto per riconfermarsi come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia presentando il primo assaggio di una lineup che annovera fra i più interessanti autori della nuova scena musicale italiana.

Per tutte le info di biglietteria:

www.pinewoodfestival.eu || info@pinewoodfestival.eu

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori

dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I biglietti acquistati finora rimarranno validi per la nuova location.

PINEWOOD FESTIVAL – LINE UP

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE – DAY 1

Francesca Michielin

Margherita Vicario

+ more TBA

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE – DAY 2

Fulminacci

Ariete

+ more TBA

VENERDÌ 10 SETTEMBRE – DAY 3

Willie Peyote

BNKR44

+ more TBA

SABATO 11 SETTEMBRE – DAY 4

Frah Quintale

Tutti Fenomeni

+ more TBA

DOMENICA 12 SETTEMBRE -DAY 5

Aiello

Vipra

+ more TBA