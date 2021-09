Moda: per i brand nasce il marketplace Visualit

Nasce Visualit, il marketplace che dona una seconda vita ai brand di moda: appassionati di vestitit possono incontrare negozianti e privati in un luogo sicuro

Visualit è il Marketplace che permette a merchant professionisti di vendere i propri capi d’abbigliamento e agli accessori di qualità. Sulla piattaforma è possibile proporre oggetti nuovi autentici e d’alta gamma che possono essere utilizzati da uomo, donna e bambini. Si tratta quindi di un punto d’incontro virtuale tra i privati che desiderano acquistare prodotti di qualità (talvolta anche vintage) e i venditori professionali (merchant) che mettono a disposizione capi d’abbigliamento e accessori nuovi e di prima scelta.

Ad oggi la piattaforma conta oltre 20.000 articoli in vendita di 300 Brand conosciuti ma il numero aumenta ogni giorno via via che nuovi merchant si affiliaranno.

Nella piattaforma aziende e privati (merchant) possono vendere prodotti di moda e trovare acquirenti qualificati. Tutto nel totale anonimato e, solo se voluto, l’identità del venditore potrà essere svelata quando la transazione sarà completata. Inoltre, Visualit mette a disposizione la possibilità di diventare “venditore affidabile”: alcuni utenti, grazie alla loro comprovata affidabilità, saranno premiati dalla community attraverso un badge che li rende positivamente riconoscibili da parte degli utenti.

Allo stesso tempo, gli appassionati di moda e tutti coloro che vogliono acquistare un prodotto vintage in ottimo stato, possono trovare in Visualit una soluzione ideale alle loro necessità. Chi desidera acquistare una borsa da donna, una camicia da uomo o un capo d’abbigliamento per bambini, può farlo in totale sicurezza: tra i loro valori, infatti, la sicurezza della transazione e dei prodotti sono, da sempre, al primo posto.

“Siamo fieri ed emozionati di questo nuovo progetto – ha dichiarato Alessandro Livoti, il fondatore di Visualit. In un momento di grande incertezza come quello che stiamo attraversando e di preoccupazione degli utenti verso il web, Visualit vuole essere una soluzione sicura per tutti coloro che desiderano vendere capi d’abbigliamento d’alta moda. Sulla nostra piattaforma trovano spazio i merchant che desiderano offrire i propri prodotti di qualità e certificati direttamente al consumatore finale. Al tempo stesso – a differenza di quanto accade su altre piattaforme – si può mantenere l’anonimato fino alla fine e il cliente può scoprire il nome del venditore solo al momento della transazione”.

Vistualit è già diventato un punto di riferimento grazie alla registrazione gratuita che permette gli utenti di conoscere la piattaforma e di prendere familiarità con essa.