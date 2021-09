Il Parlamento europeo si può visitare: ecco come

Il Parlamento europeo è aperto ai visitatori: le visite si svolgono nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea e sono gratuite

Il Parlamentarium di Bruxelles è il più grande centro di visite parlamentari d’Europa. Comprende un cinema in cui è possibile scoprire l’Europa e il Parlamento europeo a 360°. Scoprite di più sul funzionamento dell’Europarlamento, su come vengono approvate le normative e sull’importanza della politica europea. Una mappa interattiva accompagna i visitatori in un tour virtuale dell’UE, che racconta più di 100 storie, mettendo in evidenza la diversità dell’Unione europea.

Il Parlamentarium è aperto sette giorni su sette e il suo ingresso è gratuito. È completamente accessibile ai visitatori con mobilità ridotta.

Scoprite la Casa della Storia europea

Attraverso una mostra permanente, la Casa della Storia Europea guida i visitatori nella storia d’Europa, dalle origini ai giorni nostri, ripercorrendo i periodi più bui, nel viaggio verso un futuro migliore. I laboratori per gli studenti consentono di immergersi nella storia europea e le attività pratiche per famiglie offrono l’opportunità di esplorare insieme la storia dell’UE.

Alla scoperta dell'Emiciclo a Bruxelles

Sebbene siano più frequenti quelle di Strasburgo, a volte anche a Bruxelles si tengono sessioni plenarie. Visitate l’edificio del Parlamento europeo a Bruxelles e scoprite di più sul funzionamento di questa istituzione.

Le visite si svolgono nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea e sono gratuite. Il Parlamento europeo è completamente accessibile ai visitatori con mobilità ridotta.

Scoprite alcuni segreti di Bruxelles

Il miglior modo di esplorare il quartiere europeo è quello di girarci intorno. Passeggiando nelle vicinanze, avrete modo di scoprire le istituzioni europee, gli spazi verdi del quartiere, la sua arte, la sua storia e le sue perle architettoniche. Accompagnati da una guida esperta, i visitatori possono scoprire alcuni dei segreti meglio custoditi di Bruxelles e ottenere risposta a tutte le loro domande.

Le visite guidate hanno una durata di 90 minuti e si svolgono ogni fine settimana nel periodo primaverile ed estivo. Le visite possono essere seguite in lingua inglese, francese, olandese e tedesca.

Il Parlamento Europeo a Strasburgo

È nuovamente possibile visitare l’edificio del Parlamento europeo a Strasburgo. Le visite vi condurranno all’interno del magnifico edificio Louise Weiss, alla scoperta dell’emiciclo che ha ospitato alcuni fra i dibattiti più importanti ed è stato teatro di molte votazioni storiche.

Percorrendo i corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo potrete ammirare inoltre, la mostra interattiva Parlamentarium Simone Veilche offre ai cittadini di tutte le età, una prospettiva chiara sul ruolo del Parlamento europeo, dei suoi gruppi politici e del lavoro dei suoi membri.

