Giuseppe Coniglio fonda un’etichetta discografica

Il DJ e Producer siciliano Giuseppe Coniglio fonda Chapter-1, la sua etichetta discografica, e annuncia l’uscita di un nuovo brano

Il produttore siciliano Giuseppe Coniglio classe 1993 fonda la sua etichetta discografica, pronta già a rilasciare nuova musica e in futuro magari lanciare nuovi giovani nel mondo della musica.

Il sogno si corona dopo soli due anni dalla prima uscita ufficiale dell’artista, Giuseppe infatti in questo arco di tempo è riuscito a farsi conoscere sempre di più con rilasci di musica techno e anche melodic house.

La sua traccia più popolare è sicuramente ‘Force’ che solo su spotify ha superato gli 11.000 streaming ed è entrata in più di 200 playlist su questa piattaforma, adesso il DJ si è messo in proprio e non vediamo l’ora di vedere cosa ci donerà con la sua nuova etichetta Chapter.I