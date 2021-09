Garbatella Impro Festival torna dal 9 settembre

ll 9 settembre prende il via la Seconda Edizione del G.I.F. Garbatella Impro Festival: fino al 12 settembre nel quartiere capitolino eventi tra Improvvisazione e Musica

Il 9 settembre prende il via la Seconda Edizione di G.I.F, il Festival di strada itinerante e interamente dedicato all’improvvisazione. Fino al 12 settembre nella suggestiva e genuina cornice del quartiere Garbatella di Roma tantissimi artisti, tra i più bravi nel mondo dell’improvvisazione, animeranno le piazze, le strade limitrofe e soprattutto i “lotti” caratteristici del quartiere capitolino.

I molteplici spettacoli previsti e le tante attività che si svolgeranno durante l’arco delle intere giornate candidano il Gif a diventare il Festival di Improvvisazione più grande della Capitale.

La manifestazione, fortemente voluta dall’Associazione Manallarte, che vede la direzione artistica di Giorgio Rosa (Area Impro), Daniele Marcori (Area Salotto) e Raffaella Ceres (Area Kids) e la direzione organizzativa di Luca Bovenzi, ha avuto il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma VIII.

Al centro dell’intera manifestazione c’è il concorso che vede sette tra le migliori compagnie di Improvvisazione, gareggiare per l’assegnazione del Premio, il primo in Italia assegnato nell’ambito dell’Improvvisazione. Gli artisti si sfideranno a colpi di fantasia e creatività per aggiudicarsi il Premio Migliore Compagnia e il Premio Miglior Attore/Attrice. A giudicarli la giuria composta da Marika De Chiara, Massimiliano Farau e Andrea Mautone.

Come vuole l’improvvisazione, nessun copione, nessun canovaccio, ma gli oltre 28 spettacoli in cartellone verranno creati sul momento. Un qualsiasi input esterno sarà stimolo fondamentale per gli artisti che daranno vita alla magia del teatro. Le piazze, le corti dei palazzi storici, i giardini, le vie, gli scorci del quartiere, diventano le scenografie naturali del G.I.F e degli spettacoli creati per valorizzare il luogo in cui sono svolti, senza ulteriori elementi scenografici.

Non solo, il Garbatella Impro Festival si impone in questo secondo anno, dopo il successo della prima edizione, come una grande festa di pubblico, arte e teatro che pone al centro la valorizzazione del territorio, la sua fruizione e riscoperta della condivisione da parte del pubblico. Vista la molteplicità di attività che arricchiscono il Festival, il GIF si svolgerà in aree ben distinte: Area Impro, l’ambiente più suggestivo, quella dei lotti di Garbatella compresa tra via G. da Montecorvino, via Magnaghi e via Vittorio Cunimberti. È qui che si terranno gli spettacoli in concorso e altri fuori rassegna dal giovedì alla domenica.

Arena Garbatella sarà lo spazio dove svolgeranno gli spettacoli per famiglie e bambini del pomeriggio e sera, i talk, i laboratori esperienziali e creativi e i main show previsti nelle sere dal giovedì alla domenica. Sarà lo spazio dell’Arena Garbatella, sita nell’arena del Teatro Garbatella ad ospitare la festa finale della domenica con premiazione dei vincitori della rassegna G.I.F. 2021.

Area Kids è l’area dedicata ai bambini, collocata presso lo spazio esterno del Teatro Garbatella. L’area delle esperienze dedicate ai più piccoli e alle famiglie con giochi, laboratori creativi e spettacoli, durante tutti i giorni del festival.

Appicicatticci, Astratti, M.i.r.ò, Mandalica, SB Teatro, Tempo di Mezzo, Verbavolant sono le compagnie che prenderanno parte a questa grande edizione, ma non mancano altre realtà la Compagnia Endaxi con Paolo Scannavino il Guinnes dei Primani con L’uomo Palloncini e Laura Donzella da sempre specializzata in spettacoli per i più piccoli; Adriano Bono con la fantasia del The Reggae Circus; Lucia Arrigoni con la sua irriverente stand up comedy e poi ancora la voce indimenticabile di Veronica Tulli.

Presenti alla Seconda Edizione anche Giovan Bartolo Botta vincitore del Premio Miglior Attore nel 2016 del Roma Fringe Festival; Francesco De Carlo e i Tu in concerto, la magia del clown di Daniele Pinzi; il Circolo Legambiente “La Scuola Nel Bosco” per il laboratori incentrati sul rispetto dell’ambiente; L’educatore Teatrale Graziano Sonnino con il suo FantaTeatro; Massimiliano Maiucchi e Capitan Calamaio con i loro spettacoli itineranti; la Compagnia Maia vincitori della prima edizione del G.I F. e il collettivo Asma di Poesia con il Reading poetico di attitudine punk/allopatica e, infine, lo scrittore Dario Amedei con il suo libro “Guarire con Basile”.

Importante la collaborazione con la “Casina di Raffaello” che quest’anno festeggia quindici anni di attività. Lo staff della ludoteca di Villa Borghese sarà presente al G.I.F. con il laboratorio “Che Sagoma!” dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. In questo laboratorio, ogni bambino rappresenterà il proprio autoritratto: con le tempere creerà il giusto colore per dipingere la propria pelle e, finito il disegno del proprio volto, arricchirà lo sfondo con immagini di ciò che lo caratterizza. Un sorriso e una nuvola, una caramella e un gattino, una bicicletta e un albero o qualsiasi altra cosa che lo identifichi.

Tantissime le altre iniziative di questa edizione come “Sorridi con chi ti garba”, l’invito ai partecipanti a “lasciare una traccia fotografica del proprio passaggio” al Festival. Per tutti i giorni della manifestazione ci sarà infatti la cabina fototessera Dedem vintage, pronta a immortalare volti e smorfie improvvisate dei passanti, in una contemporanea rievocazione da strada della Esposizione in tempo reale del Maestro Vaccari.

Non manca il sostegno per l’area food. Molte le convenzioni attive con Biffi Bauhaus, 5e28 e Mattarello che nei giorni del Festival potranno soddisfare tutti i palati degli spettatori che parteciperanno agli eventi

“È un Festival che nasce dalla voglia di dare visibilità popolare all’arte dell’Improvvisazione Teatrale e, al tempo stesso, valorizzare, illuminandolo con una luce diversa attraverso la magia del Teatro, il tessuto territoriale dove si svolge.” affermano i direttori artistici della manifestazione.

G.I.F (Garbatella Impro Festival)

Dal giovedì 9 ore 17.00 alla domenica 12 00.00

Quartiere Garbatella – Roma

Fg https://www.facebook.com/manallarte

Ig https://www.instagram.com/festivalgif/

Web: https://festivalgif.it/

Per info e prenotazioni: info@festivalgif.it – 345 771 4405

Biglietti: https://festivalgif.it/