Fabio Martorana scrive una colonna sonora

L’ attore, regista, imprenditore Fabio Martorana da sempre appassionato di musica scrive la colonna sonora del suo nuovo film Oltre le nostre vite che lo vede attore protagonista e regista. Il film uscirà sulle maggiori piattaforme il prossimo ottobre mentre è già possibile ascoltare il singolo su Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e altri canali musicali.

Anima bianca dipinge l’amore con colori in alcuni tratti delicati in altri forti e intensi, meravigliosi e unici. Eleganza, sensualità, evanescenza; riecheggia la voce di atmosfere quasi magiche che ricordano un’epoca lontana. Questo il racconto di Anima bianca dove non si canta solo l’amore ma si racconta una storia, intensa e appassionate. Una storia d’amore coinvolgente e a tratti malinconica e tormentata come quella dei protagonisti del lungometraggio del poliedrico artista, Fabio Martorana.

La musica e il testo nascono in una sera d’autunno, un turbinio di emozioni provate dall’autore diventato suoni e parole che arrivano dritte al cuore. “Tu … anima Bianca … ti cercai per farti mia … mi dicesti, ti cerco anch’io… ti incontrai nell’oscurità… mi innamorai per l’eternità … tu .. voli al mio fianco … siiiiii”. Queste le parole che il regista ha scritto per definire l’amore senza confini, dove lo spazio e il tempo sono una pura illusione e dove solo il vero amore può accompagnare due anime per l’eternità.