Expo Dubai: Terna sarà al Padiglione Italia

Expo 2020 a Dubai: Terna è tra i partner dell’esposizione per promuovere competenze, creatività, innovazione e sostenibilità con un focus sulla transizione ecologica

Terna partecipa all’Expo 2020 di Dubai, l’Esposizione Universale che prende il via il primo ottobre 2021. È la prima volta che la manifestazione si tiene in un paese arabo. Il titolo di questa edizione: “Connecting Minds, Creating the Future”. Il Padiglione Italia, inaugurato nei mesi scorsi, ha invece scelto come tema “Beauty connects People”, “La Bellezza unisce le Persone”, che rimanda a una concezione di bellezza che è sintesi delle competenze, creatività, innovazione e sostenibilità caratteristiche del nostro Paese.

L’accordo di sponsorship è stato firmato da Stefano Donnarumma, Amministratore delegato di Terna e Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020 a Dubai.

Il Padiglione dell’Italia a Expo 2020 Dubai è un’architettura ideata per mettere in scena con creatività e innovazione “la bellezza che unisce le persone”. Il progetto permette di realizzare uno spazio non solo espositivo ma rappresentativo del migliore ingegno italiano, offrendo una memorabile esperienza ai visitatori, facendo vedere al mondo competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possono diventare promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali. Il padiglione – progettato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – è stato realizzato con il contributo di aziende partner chiamate a fornire le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e scenografiche, capaci di dimostrare le competenze più innovative impegnate oggi nella sostenibilità, nell’economia circolare, nell’architettura digitale.