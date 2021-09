Danni da siccità in Toscana: segnalazioni aperte su Artea

Agricoltura: sul sito di Artea il modulo per segnalare i danni da siccità nella regione Toscana. Segnalazioni possibili fino al 15 settembre

In seguito al protrarsi delle condizioni atmosferiche con elevate temperature e mancanza di piogge, la Regione si è attivata per sostenere gli agricoltori che abbiano subito danni causati dalla siccità di questa estate.

La vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, dopo essersi consultata con le organizzazioni professionali agricole, ha dato le indicazioni ad Artea (l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) per la predisposizione del modulo di rilevazione che consentirà alle imprese agricole toscane di segnalare i danni subiti e agli uffici regionali di effettuare una prima valutazione.

Ai fini dell’eventuale riconoscimento di calamità, i danni devono interessare almeno il 30% della produzione vendibile lorda dell’azienda. Tale condizione deve essere verificata su un’area omogenea che consenta l’individuazione territoriale dei territori maggiormente colpiti.

“Si tratta del primo passo – ha detto Saccardi – che dovrà essere avvalorato dall’effettivo riconoscimento, da parte del Ministero dell’agricoltura, della possibilità di derogare dal decreto legislativo 102 del 2004 che prevede, per calamità naturali quali la siccità, la possibilità di stipula di assicurazioni agevolate. Questo darebbe quindi il via all’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale. Ma abbiamo ritenuto fondamentale, soprattutto visto il periodo critico legato alle conseguenze del Covid, dare un segnale e avviare un percorso di sostegno al comparto”.

Le segnalazioni, che si riferiscono a tutto il territorio regionale, possono essere presentate, mediante compilazione di apposito modulo, fino al 15 settembre prossimo. A questo link i riferimenti per accedere ai moduli di segnalazione: