A ottobre esce “Equals”, il nuovo album di Ed Sheeran

Ed Sheeran annuncia il suo quarto disco: esce ad ottobre “= Equals”. Il quarto lavoro dell’artista arriva dopo “+”, “x” e “÷”

“=” ovvero “Equals”. Non poteva intitolarsi diversamente il nuovo disco di Ed Sheeran. Il cantautore ne ha annunciato l’uscita sui social, svelando di dover attendere ancora fino al 29 ottobre. Il quarto lavoro dell’artista, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva dopo “+”, “x”, “÷”. Ad arricchire il cerchio dei simboli matematici usati come titolo ora arriva “=”. Lavoro che promette la qualità cantautorale che da sempre contraddistingue il musicista e nuovi mondi da esplorare, come quello danzereccio di “Bad Habits” (il primo estratto).

La tracklist

“Equals” è un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni e in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore (‘The Joker And The Queen’, ‘First Times’, ‘2step’), della perdita (‘Visiting Hours’), della resilienza (‘Can’t Stop The Rain’) e della paternità (‘Sandman’, ‘Leave Your Life’) mentre analizza la sua carriera e la sua realtà (‘Tides’).

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa.

La visione personale della vita di Ed è tutta espressa in ‘=’, il suo quotidiano e la sua intimità, elevando le esperienze ad uno stadio universale come in ‘Visiting hours’, un brano in cui descrive la perdita del suo mentore e amico Michael Gudinski, scritto subito dopo la sua morte (“I wish that heaven had visiting hours / So I can just swing by and ask your advice”).

Suonato per la prima volta durante il memoriale di stato in marzo, il brano intenso e commovente è accompagnato da un performance video con la partecipazione ai cori dei suoi più cari amici, Kylie Minogue e Jimmy Barnes.

1. Tides 2. Shivers 3. First Times 4. Bad Habits 5. Overpass Graffiti 6. The Joker And The Queen 7. Leave Your Life 8. Collide 9. 2step 10. Stop The Rain 11. Love In Slow Motion 12. Visiting Hours 13. Sandman 14. Be Right Now

Scritto e registrato a Suffolk, a Londra, in Svezia e a Los Angeles, la produzione esecutiva dell’album è stata affidata a FRED (No.6 Collaborations Project), a Johnny McDaid (Divide) e allo stesso Ed, con ulteriori contributi da parte di Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby e Ben Kweller. Il fratello compositore di Ed, Matthew, ha contribuito con gli arrangiamenti degli archi in ‘First Times’ e ‘The Joker And The Queen’.

La copertina dell’album è un vivido insieme di farfalle che simboleggiano una ‘nuova vita’, filo conduttore dell’album, dipinte su un disegno astratto eseguito da Ed Sheeran.

Un disco molto personale

Ed Sheeran del disco racconta: “= (Equals) è un album molto personale e significa molto per me. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni – mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici – e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi”.