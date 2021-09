Shawn Mendes online con un nuovo videoclip

Shawn Mendes su YouTube con il videoclip di “Summer of love”: il nuovo singolo è disponibile anche sulle piattaforme streaming

Vola in Spagna – a Maiorca – Shawn Mendes per il video di “Summer of love”, il nuovo singolo sulle piattaforme da oggi che lo vede collaborare con il produttore Tainy. La clip è diretta da Matty Peacock che, oltre ad aver lavorato con Selena Gomez, Billie Eilish e Khalid, ha in passato già lavorato con Shawn per il video di “Wonder”. La popstar canta di un’estate d’amore tra viaggi in macchina, tuffi in acqua e giri in barca. Il risultato è, come spiega lo stesso artista, “una canzone che faccia sentire le persone libere, libere dai pesi della vita, almeno per un momento”.

“L’ispirazione – prosegue Shawn Mendes come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – è arrivata da una lunga pausa e da una vacanza con le persone che amo. La mia parte preferita nel processo creativo è stata l’opportunità di lavorare in studio con Tainy. È stata un’esperienza speciale connettermi con lui che è un artista incredibile e un produttore fantastico”.