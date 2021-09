Pesce porco pescato all’Isola d’Elba: le foto sono virali

All’Isola d’Elba pescato un esemplare di Oxynotus Centrina, conosciuto anche come Pesce Porco: le foto dell’esemplare, recuperato senza vita, sono virali

tanno facendo il giro del web le immagini dell’insolita creatura recuperata senza vita all’Isola d’Elba, in prossimità di Portoferraio. Lo strano animale è un esemplare di Oxynotus Centrina, un raro pesce comunemente chiamato Pesce Porco. E il suo soprannome non poteva essere più azzeccato, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Le foto sono state diffuse dalla pagina Facebook “Isola d’Elba App”.

Il pesce porco, nome scientifico Oxynotus Centrina, è una delle sei specie della famiglia degli Oxynotidae, appartenente all’ordine degli Squaliformi. Innocuo per l’uomo, vive nelle acque dell’Atlantico nord-orientale (Mediterraneo compreso) e predilige i fondali fangosi tra i 100 e i 700 metri di profondità. È inserito nella Lista Rossa IUCN come specie vulnerabile.