Lele Blade torna con il nuovo album “Ambizione”

“Ambizione”. Non sceglie un titolo a caso Lele Blade per il suo nuovo album. Il rapper di Casoria svela le sue carte sui social e ne annuncia l’uscita per il 17 settembre. Lavoro, in pre-order e pre-add, anticipato dal singolo “Just for fun”, featuring Young Snapp.

“Ambizione è senso di partenza e mai di arrivo – commenta Lele Blade alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – una costante ricerca della perfezione che può derivare solo da un migliorarsi in modo costante e puntuale. Ambizione è l’arrivo di una scalata che non finirà mai, che porta con sé storie, sentimenti e passioni vere, raccontate in musica”.