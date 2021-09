GF Vip: la casa diventa una nave da crociera

Grande Fratello Vip: la casa si trasforma e diventa una nave da crociera. Novità in arrivo per il reality in partenza il 13 settembre su Canale 5

Una nave da crociera che si espande adiacente alla struttura originaria della casa del Grande Fratello. È questa la più grande novità che animerà la nuova edizione vip del reality di Canale 5 in partenza il 13 settembre. Gli autori del programma hanno pensato all’inedita location come luogo di sorprese (non sempre belle) da svelare di settimana in settimana. A parlarne è Andrea Palazzolo, capo progetto del Gf, dalle pagine di Chi:

“La suggestione da cui siamo partiti è stata quella di una nave da crociera: il ponte di una nave, le cabine ecc… Ricorda ironicamente la serie tv Love Boat, ma quello che realmente accadrà in questo nuovo spazio potrebbe non essere solo ‘Love and Peace’…potrebbe accadere di tutto, come al solito“.

Imprevedibilità è, quindi, la parola d’ordine di questa edizione che – secondo i rumors riportati dalla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – potrebbe durante più dei canonici tre mesi. Si parla di un reality in onda fino a maggio 2022, per un totale di 8 mesi.