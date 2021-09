Princess Maison: fuori il capitolo finale

ha iniziato a cercare una casa tutta per sé a Tokyo nell’anno delle Olimpiadi. Per lei trovare l’appartamento dei sogni rappresenta la felicità, dopo tanti risparmi e sacrifici. Ma diventare adulti e indipendenti in una metropoli nasconde diversi ostacoli, come dimostrano tutte le donne che ha conosciuto.

Giovani o adulte, nubili o legate alla famiglia, concentrate sul lavoro o desiderose di cambiamento, tutte sono d’esempio per Sachi e, a loro volta, vengono ispirate dalla sua forza d’animo, determinate a raggiungere la propria personalissima realizzazione al di là di ciò che vorrebbe la società.