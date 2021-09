Occhi al cielo di settembre con Astronomitaly

Turismo astronomico: nel mese di settembre tanti eventi per osservare i corpi celesti grazie alle iniziative di Astronomitaly

La stagione di iniziative organizzate dalla Rete del Turismo Astronomico in collaborazione con strutture ed enti turistici prosegue, con tanti nuovi appuntamenti in arrivo per scoprire la bellezza ed i segreti delle stelle.

La volta celeste a cavallo tra i mesi di agosto e settembre continua a stupire gli appassionati di astronomia grazie alla presenza dei giganti gassosi Giove e Saturno, della Luna, splendide stelle doppie come Albireo, le nebulose planetarie M57, M27 e la maestosa, remota Galassia di Andromeda.

I cieli di settembre non saranno solo ricchi di oggetti astronomici da osservare. Il 22 settembre infatti sarà il giorno in cui cadrà l’equinozio di settembre. Tale fenomeno sancirà l’inizio della stagione autunnale per l’emisfero boreale e della stagione primaverile per l’emisfero australe da un punto di vista astronomico. Le giornate continueranno ad “accorciarsi” (attenzione: non varierà la durata di un singolo giorno, ma bensì diminuiranno le ore di luce) fino al solstizio d’inverno, offrendo dunque un maggior numero di ore al buio per restare con il naso rivolto all’insù e godere del cielo stellato.

Gli eventi per ammirare le stelle con Astronomitaly

Per vivere tutte queste emozioni in compagnia, guidati da operatori esperti con strumenti professionali, Astronomitaly ha organizzato numerose esperienze in diverse parti d’Italia, da Nord a Sud, in collaborazione con i partner locali per valorizzare le bellezze del territorio.

Ogni appuntamento astroturistico rappresenta una sintesi tra le meraviglie della nostra penisola, le peculiarità naturalistiche, le eccellenze enogastronomiche e l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e al telescopio.

CAMPANIA

25 settembre | Villa San Michele (NA)

LAZIO

17 settembre | Castello Orsini Hotel (RM)

TOSCANA

18 e 19 settembre | “Sotto il cielo di Piombaia” presso Azienda Agricola Piombaia (SI)

20 settembre | “Cene sotto le stelle” presso Belmond Castello di Casole (SI)

TRENTINO – ALTO ADIGE

9 settembre | AstroTrekking a Dimaro Folgarida (TN)

UMBRIA

26 settembre | Borgo San Faustino (TR)

VALLE D’AOSTA

11-14 settembre | Rifugio Mont Fallère (AO)

CONTATTI

Email: info@astronomitaly.com – Tel e Whatsapp: 346 0246014

Siti web: www.astronomitaly.com | www.astrotourism.com

Social: www.facebook.com/astronomitaly | www.instagram.com/astronomitaly