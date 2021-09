Il Mutuo Soccorso Milano finalista della Community Justice Grant Challenge: l’obiettivo è la creazione di una cucina di comunità

Il progetto “Building A Mutual Aid Community By Feeding Milan” ideato da Mutuo Soccorso Milano è uno dei dieci finalisti della “Community Justice Grant Challenge”, prestigioso contest internazionale promosso da Expensify.org, la fondazione creata dalla piattaforma americana di accounting Expensify. L’associazione riceverà 25.000 dollari, con la possibilità di arrivare a 100.000 dollari in caso di posizionamento al primo posto della classifica finale, per la creazione di una cucina di comunità che, integrata alla Cucina Mobile Solidale, porti avanti il progetto della Brigata Lena-Modotti di contrasto alla povertà alimentare. “L’obiettivo- si legge in una nota- è quello di promuovere un progetto di mutualismo come alternativa sostenibile, partecipata e popolare all’assistenzialismo fine a sé stesso“.

Nell’ultimo anno la risposta della Brigata Lena Modotti all’ondata di povertà causata dalla pandemia di covid-19 è consistita nella consegna di oltre 32mila pacchi di cibo e igiene a famiglie bisognose, più di 29.000 pasti caldi per i nuovi e vecchi senzatetto della città, e centinaia di computer donati a bambini per la Dad a contrasto della povertà educativa.

“Quello che ci interessa, è soprattutto l’integrazione dei beneficiari in un circolo virtuoso di impegno mutualistico e rafforzamento della comunità“, ha dichiarato il presidente Jacopo Ciccoianni.

L’Associazione Mutuo Soccorso Milano, spiega la Dire (www.dire.it), nasce a giugno 2020 dall’esperienza della Brigata Lena-Modotti, un gruppo di oltre 300 volontarie e volontari che sin dai primi momenti della crisi sanitaria a marzo hanno deciso spontaneamente di mettersi insieme e impegnarsi per contrastare l’emergenza sociale aggravata dal Coronavirus. Ispirata a due partigiane, Lena D’Ambrosio e Tina Modotti, collabora con la Croce Rossa Italiana di Milano, Emergency, NaturaSì, il ristorante Rob de Matt, Cascinet, Ostello Bello, Rugby Milano. Opera prevalentemente nella Zona 2 e nella Zona 3 della città e nei quartieri di Lambrate, San Babila, Centrale e Martesana.