Moda: a Milano arriva la Fashion Week del rilancio

La grande moda torna dal vivo a Milano: dal 21 al 27 settembre la Fashion Week dedicata alle collezioni donna primavera-estate 2022

Sono già 42 gli show ‘in presenza’ programmati per Milano moda Donna, dal 21 al 27 settembre dedicata alle collezioni donna primavera-estate 2022. «Un importante ritorno alle sfilate fisiche» ha commentato Carlo Capasa, presidente di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana, presentando la fashion week che prevede anche, nel suo calendario provvisorio, almeno un’altra ventina di ‘sfilate virtuali’.

Molte altre le novità della fashion week: tra queste, il ritorno in schedule di Roberto Cavalli sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, alla prima presentazione fisica nella fase di rilancio della casa di moda. Il marchio sfilerà la sera di mercoledì 22 settembre. Nello stesso giorno è atteso il debutto live del ‘ready to wear’ donna di Fendi, firmato da Kim Jones. Il successivo venerdì il calendario propone l’attesissima prima live di Prada nell’era della doppietta creativa Miuccia Prada-Raf Simons.

Attesi ritorni sono invece quelli di Boss e Moncler, rispettivamente giovedì 23 e sabato 25 settembre. Non mancherà nessuno dei grandi nomi del fashion internazionale: da Armani, con la sua prima linea e con l’Emporio, a Versace; da Etro, fresco del deal con L Capital, a Dolce&Gabbana; da Tod’s a Alberta Ferretti; da Ferragamo, che si affiderà a un team creativo interno, a Max Mara. Unica vera assenza sarà quella di Moschino, marchio recentemente rilevato al 100% da Aeffe.

Come spiega Carlo Capasa, presidente Cnmi, “durante la fashion week avrà luogo anche la sfilata di Milano moda graduate, la manifestazione giunta alla sua settima edizione, che valorizza il talento degli studenti provenienti dalle migliori scuole di moda italiane.

Ripartire dai giovani e valorizzare la nostra incredibile filiera, unica al mondo, attraverso le sfilate, gli eventi e le presentazioni, in presenza, dei nostri brand ci dà nuova speranza per guardare al futuro.