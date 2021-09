Lunatika contest: è l’ora della finalissima

Al Giardino di Largo Venue a Roma stasera la finale della prima edizione di Lunatika, il contest musicale tutto al femminile

Dall’idea di creare uno spazio dedicato alle donne-creatrici, nasce LUNATIKA, un contest musicale e universo artistico al femminile. Il 5 settembre 2021, nel giardino di Largo Venue a Roma, si terrà la finale di Lunatika, un contest musicale – le cui fasi preliminari si sono svolte presso l’Ass. Cult. Byron Bay – Le Mura di Roma – ideato per focalizzare l’attenzione sulle cantautrici emergenti e, più in generale, sulle donne-creatrici. Infatti, ogni evento di Lunatika, oltre al contest, prevede delle esposizioni fotografiche e/o pittoriche. Si tratta, dunque, di un universo artistico tutto al femminile.

La serata che chiude la prima edizione del Lunatika contest sarà a tema anni ’90 e le cantautrici arrivate in finale sono: Margò, Aleida, Rachele Marinelli, Rebby O’, Alice Giorgi e Licia Allegra.

Il 5 settembre il giardino Largo Venue si vestirà d’arte ospitando la mostra fotografia di Vanessa Francia e l’esposizione di Wearing Art (Amélie Gatti).

A chiudere la serata sarà la clarinettista e cantautrice romana Agnese Valle accompagnata dalla chitarrista Annalisa Baldi.

Per l’occasione verrà creato un cocktail Lunatika da gustare durante la serata.

I premi in palio per le cantautrici emergenti sono: un concerto da tenere in un live club di Roma organizzato dal direttore artistico Pepe Carpitella; un giorno di produzione nel Sinusoide Studio di Marco Testa(1) un pacchetto ufficio stampa che prevede interviste – scritte e radiofoniche – e recensioni, da utilizzare per la promozione dei propri progetti musicali; uno shooting con la fotografa Vanessa Francia.

La vincitrice ufficiale della prima edizione di Lunatika, diventerà la voce ufficiale della sigla di Lunatika 2020/2021, prodotta da Matteo Gabbianelli presso la Kutso Noise Home.

Durante la serata, infatti, le finaliste della prima edizione di Lunatika Contest presenteranno “Permette, signorina”, la sigla realizzata da: Giuditta Maselli (parole), Margherita Silvestrini e Brian Riente (musica e dell’adattamento del testo). Il tutto è stato prodotto, mixato e masterizzato da Matteo Gabbianelli presso la Kutso Noise Home.

La giuria, sarà costituita da giornalisti del settore e addetti ai lavori: Tommaso Franchi (Cusano Italia TV), Paolo Gresta (The Parallel Vision), Riccardo De Stefano (ExitWell), Ludovica Russo (Management Russo), Antonio Ranalli (Musicalnews.com), Alessandro Sgritta (Drive-in Saturday su Radio Città Aperta), Pepe Carpitella (Direttore Artistico), Marco Testa (Sinusoide Studio).

Come si svolge il Lunatika contest?

Ogni artista dovrà eseguire tre brani di cui due inediti e una cover a tema della serata. La cover da eseguire sarà scelta dal pubblico tra cinque brani, affidati dal team di Lunatika, che le finaliste avranno preparato precedentemente.

È richiesta un’attiva partecipazione del pubblico e la scelta verrà fatta per alzata di mano. La cantautrice, infine, eseguirà la cover che ha ricevuto il maggior numero di mani alzate.

Credits

La conduzione della serata è affidata a Leonardo Sinibaldi e Giuditta Maselli. Il contest è stato ideato da Giulia Massarelli con il prezioso aiuto di Francesco Marchini.

Consulenza Manageriale: Consorzio ZdB

Social media manager: Valeria Formentini

Fotografa: Eliana Giaccheri

Stilista: Chiara Massenzio

Logo di Francesca Cascella

Grafica di Francesco Paolo Incantalupo

Lunatika è un contest le cui fasi preliminari si sono svolte presso l’Ass. Cult. Byron Bay – Le Mura di Roma, sotto la direzione artistica di Giulia Massarelli.

Media partner: Onde Indie Pendenti, WebLive TV, Cusano Italia TV, The Parallel Vision, Management Russo, ExitWell, Radio Città Aperta, Musicalnews.com, Sinusoide Studio.

Con la speciale partecipazione e il live painting di Vita di Quartiere.

Riprese video: Noyz Live

Si ringrazia la Kutso Noise Home per la realizzazione della sigla “Permette signorina”

