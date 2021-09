La nuova boutique di Caterina Lucchi è online

Caterina Lucchi rafforza la propria presenza online con il nuovo sito e-commerce www.caterinalucchi.com: è la nuova boutique online

Preview della nuova collezione e nuova strategia digitale per Caterina Lucchi, che rafforza la propria presenza online con il nuovo sito e-commerce www.caterinalucchi.com. Una boutique online che coniuga in modo armonioso la funzionalità con l’estetica del marchio attraverso design pulito, ricchezza di immagini, narrazione coinvolgente e linee di prodotto esclusive.

La nuova piattaforma e-commerce è pensata per un pubblico internazionale, presenta in anteprima la nuova collezione Fall/Winter 2021 e si affianca all’ormai consolidato canale Wholesale delineando un nuovo rapporto con il cliente finale, raccontando la storia unica di Caterina e valorizzando al massimo le sue esclusive creazioni.

L’ispirazione della stilista per la nuova collezione si lega ai grandi nomi di pittrici e artiste che, nonostante stereotipi e difficoltà, sono riuscite a fare emergere il loro talento senza alcuna volontà di compiacere nessuno se non se stesse. Ecco che le linee prendono il nome di donne forti e determinate come Artemisia Gentileschi, Angelika Kauffman, Tamara de Lempicka, Rebecca Horn e Marina Abramovic. Impuntura, laminatura, stampe optical, frange, motivi patchwork, accostamenti inediti di tessuti e pellami, caratterizzano le diverse linee di questa stagione, unendo con eclettismo lavorazioni artigianali tradizionali e innovative.

Caterina Lucchi ci porta nel suo mondo, dove innovazione, eleganza, forza e creatività sono in perfetta sintonia. Un’esperienza in cui forme, dimensioni e colori disegnano il profilo di una donna raffinata e sicura di sé. Le borse Caterina Lucchi Gold sono simbolo di un’estetica ricercata in cui femminilità e Made in Italy sono elementi fondamentali.

Il nuovo caterinalucchi.com si presenta come piattaforma e-commerce evoluta ma al tempo stesso semplice, intuitiva, fruibile da qualsiasi dispositivo. Oltre a una diversa e accattivante veste grafica, presenta contenuti e proposte di acquisto contemporanee, che permettono di esprimere appieno il mondo Caterina Lucchi Gold e tutte le sue sfumature.