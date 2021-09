Add e Baldinini insieme per una nuova collezione

Add e Baldinini lanciano una collezione footwear: una proposta dall’anima urban-fashion che unisce design e funzionalità in maniera inedita

Un nuovo progetto, una partnership esclusiva: Baldinini e add uniscono know how e design per un’innovativa capsule collection footwear FW21, sperimentando nuovi linguaggi estetici.

Dalla collaborazione tra due realtà d’eccellenza nasce una proposta dall’anima urban-fashion che unisce design e funzionalità in maniera inedita, trasformando la visione tradizionale dell’universo footwear.

L’expertise di Baldinini, unita allo stile add, ha portato alla creazione di materiali innovativi, quali la pelle con effetto gommato, per modelli dal design ispirato ai capi spalla dello storico brand milanese.

I colori utilizzati – bianco, nero e verde militare – richiamano il DNA metropolitano di add e i dettagli, quali le fibbie tecniche di design, sottolineano lo stile inconfondibile delle proposte.

La capsule, concepita come unisex, si declina in 5 modelli più orientati verso la calzata maschile e 6 verso quella femminile, spaziando dagli emblematici flat sandals, alle versatili sneakers – sia nella versione bassa che in quella alta – alle city ranger e snow/rain boots.