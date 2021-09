Scarpe: la linea AGL Gold in vendita da novembre

La nuova collezione AGL Gold sarà disponibile da novembre, in edizione limitata, esclusivamente sulla e-boutique

Per le festività 2021 AGL lancia una nuova capsule collection. Si chiama 100% GOLD ed è l’ultimo dono dell’anno che le sorelle Giusti vogliono fare alla loro preziosa community, fatta di donne intraprendenti e dinamiche, femminili e raffinate.

“Con 100%GOLD abbiamo selezionato i modelli must have nel guardaroba di ogni donna, adatti per coprire ogni occasione d’uso: MIRELLE è la sneaker da indossare 24/7; lo stivaletto con suola in gomma easy chic, TANIA; e quello dalla vestibilità slouchy, MICHELLE, con tacco sottile per le occasioni più dressy. E ancora TASKY, il mocassino di ispirazione british con pleateau e tacco; e VELDA, il sandalo per gli eventi. Immancabili gli accessori, borsa e cintura, per un total look gold!”, dichiara Vera Giusti, con le sorelle Sara e Mari terza generazione alla guida di AGL, il loro gioiello di famiglia.

Disponibile da novembre, in edizione limitata, esclusivamente sulla e-boutique agl.com.