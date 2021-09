I Blackstarz tornano insieme: fuori il nuovo singolo

A 10 anni esatti dalla separazione, la reunion del duo vocale Blackstarz porta al nuovo singolo “Dancing With The Fire”, in arrivo il 10 settembre

I Blackstarz tornano insieme dopo 10 anni e lanciano il nuovo singolo “Dancing With The Fire“, in collaborazione con il rapper americano DubYou. Il brano sarà disponibile su Spotify il 10 Settembre 2021.

I Blackstarz si formano nel 2007 grazie al social network musicale MySpace. Sebbene il gruppo fosse formato originariamente da tre elementi, presto la band diventa un duo vocale. Dopo un primo periodo dedicato esclusivamente a cover e piccoli live, nel 2008 i ragazzi si dedicano alla scrittura dei loro primi brani inediti che andranno a comporre l’album promozionale “The Blackstarz Experience”. L’anno successivo un nuovo progetto musicale prende forma, esce quindi nel 2010 il secondo disco promozionale intitolato “Electro Life”. I live proseguono numerosi in concomitanza con la stesura di alcuni nuovi brani per il terzo album, ma la band si scioglie durante le sessioni. Dal 2011 fino al 2017 Max Raymond e Andrea si dedicano ai propri progetti musicali. Tornano a

collaborare nel 2018 sugli arrangiamenti vocali per l’album “Sad Little Boy” di Max Raymond, dove è presente “Prisoner”, il primo brano insieme dalla separazione. Durante il 2020 la band lavora segretamente a un nuovo progetto musicale per la band. Esce il 10 Settembre su Spotify “Dancing With The Fire” featuring DubYou, il nuovo singolo che sigla la reunion dopo 10 anni.

IL NUOVO SINGOLO

“Dancing With The Fire” parla del sapersi dare forza dopo un lungo periodo negativo usando la metafora del ballare tra le fiamme, come se la danza fosse una redenzione e il fuoco rappresentasse le negatività che ci scalfiscono ma non ci uccidono. Il brano pop vede la collaborazione con il rapper americano DubYou. La canzone è stata scelta come primo singolo estratto da un album che vedrà la luce prossimamente.

Testo: Blackstarz – Arrangiamento Vocale: Andrea – Rap: DubYou – Produzione Musicale: Sighost

