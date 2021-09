GYLD è la nuova agenzia per sviluppatori

GYLD è una nuova agenzia che fornisce sviluppatori: i fondatori e veterani del settore Lex Suurland e Fabian Malabello sono impegnati a fornire un servizio da un milione di dollari

Gli sviluppatori che desiderano migliorare le offerte editoriali stanno ora affollando GYLD, una nuova agenzia che fornisce sviluppatori con il patrocinio e il passaggio sicuro attraverso i notoriamente complessi negoziati del contratto di edizione. Con un ethos di “devs first”, i fondatori e veterani del settore Lex Suurland e Fabian Malabello sono impegnati a fornire un servizio da un milione di dollari senza alcun costo agli sviluppatori fino alla firma di un accordo.

Aprire la strada a un diverso tipo di agenzia

L’approccio di GYLD è unico nel panorama delle agenzie e dei consulenti, che spiega il loro notevole successo assicurando oltre $ 5,5 milioni di dollari di finanziamenti per i propri clienti entro i primi sei mesi di attività. Fiduciosi nei loro metodi e capacità di abbinamento, i fondatori garantiscono tutte le consulenze e le presentazioni gratuitamente se non sono in grado di ottenere un accordo.

“Ci consideriamo più dei ranger che degli scout”, spiegano Suurland e Malabello. “Esistiamo per creare un percorso per gli sviluppatori verso accordi firmati, consentendo loro di concentrarsi su ciò che li appassiona: creare il gioco. Invece di utilizzare solo materiali preesistenti, il nostro team guida gli sviluppatori attraverso il processo di creazione di un piano meticoloso. Quindi li abbiniamo a editori che condividono i loro requisiti e valori, garantendo relazioni durature per tutte le parti”.

L’esperienza combinata di Suurland e Malabello su oltre 150 titoli di gioco gli ha rivelato dove sviluppatori hanno bisogno di supporto per trovare il giusto partner editoriale. Con questa conoscenza, GYLD ha costruito un sistema che guida gli sviluppatori attraverso la creazione di documenti di alta qualità, dai programmi di produzione e di budget ai pitch deck, che li mette nella posizione migliore per ricevere offerte molto migliori. Testimonianza delle pratiche dell’azienda, GYLD è stata estremamente veloce nell’assicurare affari incredibili per i propri clienti, con offerte arrivate in meno di 24 ore dopo il primo contatto con gli editori.

”GYLD è una squadra fantastica con cui lavorare. I loro consigli su qualsiasi cosa, dal concentrarsi sulla copia di un mazzo all’analisi dei dettagli di un contratto fino alla firma, sono stati inestimabili.” – Joseph Williams, CEO di Whalenought Studios.

Silver-Platter Delivery a editori e investitori

Mentre GYLD rappresenta gli sviluppatori, gli editori stanno anche raccogliendo i vantaggi di ricevere proposte controllate e commercialmente interessanti. L’approccio meticoloso di GYLD significa che ogni passo che arriva sulla scrivania di un editore è già stato valutato e messo a punto da agenti esperti, analisti aziendali, produttori ed esperti finanziari. GYLD fornisce una quantità significativa di garanzia di qualità e due diligence, offrendo agli editori giochi altamente curati che portano a negoziazioni rapide e facili.

“Come editori, abbiamo scoperto che lavorare con GYLD è stato molto facile. Il team ha una grande comprensione delle esigenze degli editori e allo stesso tempo sa come facilitare le conversazioni con gli sviluppatori, il che è di grande aiuto quando si tratta di definire i dettagli della cooperazione” – Raffaele Galante e Rami Galante, co-CEO di Digital Bros ( 505 giochi).

“GYLD sono professionisti consumati con il miglior occhio per il talento che abbia mai visto. Li consideriamo partner fidati” – Fernando Rizo, CEO di Modern Wolf.