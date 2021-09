Grande Fratello Vip 6: Soleil Sorge sarà nella casa

Grande Fratello Vip 6: ufficiliazzata la presenza nella casa di Soleil Sorge. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne si unisce Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni

Era nella lista dei papabili concorrenti e ora arriva la conferma. Soleil Sorge è ufficialmente un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è la terza concorrente svelata dalla produzione, dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Tre donne e un velo di mistero che, invece, resiste sulla lista completa del cast.

L’influencer italo-americana, che nel curriculum ha anche una partecipazione a Pechino Express e una all’Isola dei Famosi, si è detta agguerrita per l’esperienze ed è certamente pronta a regalare momenti che faranno discutere. Ex di Luca Onestini, Soleil Sorge come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha, poi, iniziato una storia con Jeremias Rodriguez (il fratello di Belen) all’Isola. L’appuntamento con il Gf è per la prima serata del 13 settembre su Canale 5.