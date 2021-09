Disponibile in libreria “Quando sarò grande”

In libreria “Quando sarò grande”, un racconto illustrato per bambini per imparare a contare immaginando il futuro

Edito da 24 ORE Cultura, è arrivato in libreria “Quando sarò grande”, un racconto illustrato, semplice e straordinario, per bambini dai 3 ai 6 anni, pensato per imparare a contare immaginando al tempo stesso il proprio futuro una volta cresciuti.

Il racconto, con le poetiche e colorate illustrazioni di Maria Dek, mostra il mondo degli adulti attraverso gli occhi incantati dei bambini e invita i lettori a immaginare cosa faranno, quali cibi mangeranno e come saranno le loro giornate, perché crescere sarà un’avventura straordinaria, fatta di numeri sempre più grandi e sogni sempre più incredibili.

Mentre il protagonista del libro elenca tutte le cose che farà una volta diventato grande, i piccoli lettori possono infatti iniziare a compiere i primi passi nel mondo dei numeri. Nel corso delle pagine, il bambino fantastica che da adulto potrà finalmente mangiare per pranzo 5 palline di gelato, svolgere 7 inusuali mestieri diversi per ogni giorno della settimana – dall’assaggiatore di biscotti all’orologiaio -, portare a spasso 8 animali domestici, tra cui una tartaruga e una giraffa, vivere in una meravigliosa casa sull’albero con 13 finestre da cui osservare la natura e così via, fino ad arrivare a 25.

Testi e illustrazioni di

Maria Dek – Autrice e illustratrice polacca, vive e lavora a Bialowieza, nel mezzo della foresta più antica d’Europa. Maria utilizza la tecnica tradizionale dell’acquerello per creare le sue illustrazioni originali, divertenti ed espressive. Ama giocare con l’assurdo e stimolare l’immaginazione del lettore, invitandolo a entrare nel suo posto preferito, il mondo inesplorato della natura. Autrice di numerosi volumi dal successo internazionale, Maria conduce laboratori di illustrazione per bambini in tutta Europa.

Scheda tecnica

Titolo: Quando sarò grande

Editore: 24 ORE Cultura

Testi e illustrazioni di: Maria Dek

Formato: cartonato 20,8 x 25,8 cm

Pagine: 48 pp. interamente illustrate

Prezzo: € 16,90

Codice ISBN: 978-88-6648-555-1

Dai 3 ai 6 anni

In vendita in libreria e online