Covid: negli Usa terza dose di vaccino dal 20 settembre

Negli Stati Uniti terza dose di vaccino contro il Covid a partire dal 20 settembre. Le autorità sanitarie americane: “Massimizzare protezione e prolungare la durata”

A partire dal prossimo 20 settembre negli Stati Uniti inizierà un’ampia distribuzione della terza dose del vaccino anti Covid. Lo hanno annunciato in una nota le autorità sanitarie americane, sottolineando che “i dati disponibili mostrano chiaramente che la protezione contro l’infezione da coronavirus diminuisce con il tempo, e in coincidenza con la variante Delta iniziamo a vedere una protezione ridotta contro la malattia in forma moderata e lieve”. Nel testo, spiega la Dire (www.dire.it), si legge inoltre che “abbiamo concluso che un richiamo sia necessario per massimizzare la protezione da vaccino e prolungare la sua durata“.