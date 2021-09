Come funziona Instagram: la guida per chi inizia

Imparare ad usare Instagram, il popolare social network che conta oltre un miliardo di utenti: ecco la guida per principianti

Come funziona Instagram? In questi giorni, sembra che tutti dai più giovani ai meno giovani, abbiano voglia di utilizzare il famoso social network Instagram. Dopotutto, ci sono quasi 1 miliardo di utenti attivi mensili che condividono contenuti sull’App ogni giorno! Per quanto sia popolare Instagram, ci sono ancora alcune persone che semplicemente non lo capiscono.

Se sei un individuo, un marchio o un Influencer che non ha ancora scoperto come padroneggiare l’arte della condivisione di contenuti tramite piattaforme social, in questo articolo cercherò di spiegarti come utilizzarlo al meglio partendo da zero.

Non solo è uno dei siti social più popolari al mondo, ma le immagini di Instagram ottengono anche circa il 23% in più di coinvolgimento rispetto alle loro controparti. Ciò significa che se usi correttamente IG, otterrai più follower che vorranno interagire con te ogni giorno…

Come Funziona Instagram

Per rispondere alla domanda “Come funziona Instagram?” dobbiamo prima immergerci nella cronologia dell’App, e spiegare cosa sia. Instagram è un’applicazione di condivisione di foto per smartphone che combina i social network con la fotografia amatoriale. Con filtri e adesivi, chiunque può creare un’immagine straordinaria in pochissimo tempo.

Se consideri quanto fosse difficile condividere foto attraenti prima di Instagram, è facile capire perché lo strumento ha avuto un successo così grande. Solo 6 mesi dopo la sua uscita su iPhone, Instagram aveva già guadagnato 5 milioni di utenti. Quando IG ha rilasciato la versione per dispositivi Android, la nuova App aveva guadagnato 1 milione di utenti nel primo giorno.

Come funziona la visibilità organica su Instagram

Come la maggior parte dei social network, Instagram è costituito da un algoritmo – un insieme di regole matematiche che usa per dettare chi dovrebbe vedere quale contenuto e quando. Inoltre, come la maggior parte dei social network, l’algoritmo di IG è in continua evoluzione. Nel 2016, Instagram ha modificato il proprio algoritmo in modo così drastico, che ha suscitato una petizione su Change.com da parte di persone che hanno iniziato a visualizzare il feed dei contenuti per tornare alla normalità.

Nel marzo 2018, Instagram ha iniziato a concentrarsi maggiormente sul tempo come caratteristica essenziale dell’algoritmo, ma non è l’unica considerazione a cui i brand devono prestare attenzione. Il cambiamento ha spostato Instagram da un feed “cronologico” standard, per dare maggiore priorità a tipi specifici di contenuti. Il problema era che le persone non capivano cosa dovevano fare per ottenere il lato positivo di Instagram. Con così tanti marketer e Influencer che chiedono: “Come funziona Instagram?” l’azienda ha deciso di ospitare una conferenza stampa in cui hanno rivelato i principali fattori che considerano quando organizzano il feed IG. Questi erano:

Relazione

Interesse

Tempestività

Instagram ha anche annunciato che anche Frequency, Usage e Following potrebbero avere un ruolo da svolgere nel loro algoritmo (in misura minore).

Interesse

“Interesse” è una metrica che Instagram utilizza per determinare la probabilità che ti interessi un post specifico. Quando IG ha annunciato per la prima volta la sua nuova cronologia algoritmica, ha spiegato che avrebbe messo i contenuti che pensavano sarebbero stati interessati ai loro utenti sopra altri tipi di contenuti.

Quindi, come fa Instagram a sapere cosa ti piace?

Bene, un’opzione è guardare il tipo di post con cui interagisci frequentemente. Ad esempio, se metti sempre “mi piace” e commenti le foto dei cuccioli, Instagram sa di mostrarti prima le foto con l’hashtag #cuccioli. Per le persone che vogliono eccellere su Instagram, questo significa solo una cosa: devi sapere cosa cercano i tuoi follower e rendere i tuoi contenuti pertinenti per loro. È così semplice, almeno a parole.

IG Tempestività

Il prossimo ingrediente principale nell’algoritmo di Instagram è la “tempestività” dei tuoi post. Ad esempio, se qualcuno accede a Instagram alle 9:00 e hai condiviso la tua foto alle 8:45, è più probabile che venga visualizzata rispetto a una foto condivisa da qualcun altro alle 22:30 della sera prima. Instagram vuole che i suoi utenti godano dei contenuti più recenti e pertinenti. Ciò significa che anche i post con più coinvolgimento e interazioni non verranno necessariamente visualizzati prima dei post apparsi di recente su Instagram.

Per i marchi e gli Influencer, ciò significa che devi capire quando il tuo mercato di riferimento è online in modo da poter pubblicare contenuti al momento giusto. Le buone notizie? Farlo è facile con la pagina Instagram Insights su un account aziendale. Puoi vedere automaticamente quando i tuoi clienti sono online e persino raccogliere qualche dettaglio in più sui loro dati demografici.

Relazioni

Ora arriviamo alla metrica principale finale nell’algoritmo di Instagram: le relazioni. In un annuncio sul nuovo algoritmo di ranking nel 2016, Instagram ha affermato che, indipendentemente dal numero di account che un utente sta seguendo su IG, vedrà sempre prima i post dei suoi amici e della sua famiglia. In definitiva, IG vuole che tu veda il contenuto delle persone a cui tieni sopra ogni altra cosa. La domanda è: cosa significa questo per gli utenti IG che non hanno una connessione personale con tutti i loro follower? Semplice: devi iniziare a migliorare le tue capacità relazionali. Questo significa:

Interagire con le persone e i loro post tramite “Mi piace” e commenti

Rispondere a messaggi diretti e domande

Instagram Funziona: Ora Fai Funzionare Anche La Tua Strategia

Instagram è una piattaforma incredibile. Oltre un miliardo di utenti sono sulla piattaforma ogni mese, con il 71% del pubblico di età inferiore ai 35 anni, rendendo questa piattaforma matura per il branding e la creazione di un pubblico giovane e coinvolto che sarà entusiasta dei tuoi prodotti o servizi. Ma se Instagram “funzionerà” o meno per te dipende dalla tua capacità di ideare e implementare una strategia efficace sulla piattaforma.

Sapere cosa mostrare, quando mostrarlo e come presentare i tuoi contenuti in un modo che coinvolga e crei una connessione reale con il tuo pubblico è fondamentale. Ma per molti imprenditori in erba e affermati, IG è ancora una tripletta che devono ancora padroneggiare e forse non hanno nemmeno il tempo per cui. Questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che con Upleap non devi affrontare questa sfida da solo. Se sei confuso e sopraffatto da Instagram e vuoi far crescere il tuo profilo più velocemente, c’è una soluzione semplice e veloce.

Upleap può aiutarti a dare una marcia in più alla tua campagna IG, aiutandoti a far crescere un pubblico coinvolto del tuo mercato di riferimento in modo rapido e conveniente. Con Upleap il tuo profilo IG si trasformerà presto in una piattaforma di esposizione del marchio ricca di potenziali clienti e potenziali clienti alla ricerca dei prodotti e dei servizi che hai da offrire. Non devi andare da solo. Se sei confuso e sopraffatto da Instagram e vuoi far crescere il tuo profilo più velocemente, c’è una soluzione semplice e veloce. Contatta Upleap e scopri come accelerare il tuo successo su Instagram in pochissimo tempo! Dai un’occhiata alla tua prova gratuita oggi!