Borsalino alla conquista della Costa Azzurra

Costa Azzurra: Borsalino ha aperto un nuovo pop-up store all’interno del LouLou Beach Club di Ramatuelle-Saint-Tropez

Borsalino ha aperto un nuovo pop-up store all’interno del LouLou Beach Club di Ramatuelle-Saint-Tropez, la più esclusiva meta di villeggiatura della Costa Azzurra. Dopo la recente apertura di una boutique a Mykonos, prosegue la strategia di sviluppo internazionale di Borsalino che consolida la sua presenza nelle località predilette dal turismo d’élite.

Struttura, colori e materiali: ogni elemento del pop-up store Borsalino, progettato dall’interior designer Hadrien Breitenbach, è stato studiato per inserirsi armoniosamente nell’atmosfera incantata del LouLou Beach Club sulla celebre spiaggia della Pampelonne. Un esclusivo punto vendita dove il pubblico potrà scoprire una selezione delle collezioni estive Borsalino per donna e uomo, oltre ai celebri Panama intrecciati a mano, espressione della più alta maestria artigianale della Casa di Alessandria.

LouLou Beach Club è lo spin-off estivo del celebre ristorante LouLou del Musée des Arts Décoratifs di Parigi. Ispirato alla Riviera bohémien degli anni Cinquanta, il Beach Club è situato sulla leggendaria spiaggia di Pampelonne a Ramatuelle-Saint-Tropez.

Creato come l’ultima esperienza di shopping immersiva della destinazione, il pop-up Borsalino St Tropez apre le sue porte inaugurali per l’estate 2021 per celebrare il miglior savoir-faire e uno stile di vita ispirato.