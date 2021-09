Biglietto unico con Trenitalia Tper e Start Romagna

Trenitalia Tper e Start Romagna lanciano Rail Smart Pass: un unico titolo di viaggio per spostamenti illimitati con treno e bus

La ripartenza dei territori e il sostegno al turismo di prossimità passa anche attraverso iniziative che consentono di spostarsi in maniera veloce, innovativa, intermodale e sostenibile. Da questa premessa prende il via – dopo un periodo di sperimentazione interrotto dalla pandemia – Rail Smart Pass, la speciale esperienza di viaggio promossa da Trenitalia Tper e Start Romagna che consente di muoversi illimitatamente e con un unico pass sull’intera rete di bus servita da Start Romagna – nei bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, compreso il Metromare – e sui treni regionali di Trenitalia Tper, nelle tratte Cattolica-Rimini-Ravenna, Rimini-Faenza-Castelbolognese, Castelbolognese-Lugo-Ravenna e Faenza-Russi-Ravenna.

Pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali, Rail Smart Pass – che vede il sostegno della Regione Emilia Romagna – può avere validità per 3 o 7 giorni al costo rispettivamente di 25 euro e 50 euro, utile per visitare tutto il territorio romagnolo e oggi ancora più pratico nell’utilizzo grazie alla card contacless, già in vendita nei Punto Bus Start Romagna ma a cui si affianca la versione digitale acquistabile tramite la App myCicero. Il pass digitale si attiva automaticamente nel giorno di validità del periodo prescelto e il primo viaggio può essere effettuato indifferentemente su treno o bus, mentre la card contacless si attiva con la prima convalida, che dovrà avvenire a bordo di un bus Start Romagna avvicinando la tessera all’apposito validatore. Tra le finalità del progetto Rail Smart Pass c’è infatti quella di agevolare gli spostamenti e l’acquisto dei biglietti con modalità smart, incentivando i viaggiatori a lasciare il mezzo privato a casa e scegliere trasporti pubblici più convenienti, sicuri e amici dell’ambiente.

Una strategia, questa, che impegna l’intero Gruppo FS e le sue società nelle azioni volte alla sostenibilità, nel caso specifico assieme a Trenitalia Tper, impresa formata al 70% da Trenitalia e al 30% da Tper, che gestisce il servizio ferroviario locale in Emilia Romagna con i suoi 1400 dipendenti e la flotta di treni regionali più giovane d’Italia: 39 Rock a doppio piano, 47 Pop, 26 ETR350 mono piano, e in futuro altri 4 Rock in arrivo nel 2022. La società garantisce ogni giorno 880 collegamenti per un’offerta capillare che copre tutta la regione, con alcune estensioni verso Lombardia, Liguria e Marche. Per l’estate 2021 è stato potenziato il servizio per e dalla Riviera Romagnola, con un’offerta complessiva che nei fine settimana supera i 160 mila posti.

Al fianco di Trenitalia Tper nel progetto Rail Smart Pass c’è Start Romagna, azienda di trasporto pubblico per le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, che con i suoi oltre 900 dipendenti, di cui il 75% autisti, percorre 21,5 milioni di km l’anno per servizi urbani ed extraurbani. Il parco mezzi di proprietà conta circa 600 bus che ogni anno garantiscono circa 48 milioni di viaggi. A Rimini l’impresa si occupa anche del servizio di trasporto scolastico, di quello Metromare e della gestione di un parcheggio da 220 stalli.