Tablet: Werock presenta il nuovo RockTab U210

WEROCK presenta il nuovo Rocktab U210: tablet robusto per uso esterno con custodia compatta, processore potente e compatibilità con Windows 11

WEROCK Technologies GmbH, produttore innovativo di tablet, notebook e palmari rugged, presenta il Rocktab U210, un tablet potente, ultracompatto ma completamente rugged per l’uso mobile nei settori manifatturiero, automobilistico, della difesa, della sicurezza pubblica, dei servizi pubblici e dei trasporti e logistica. Il nuovo modello della serie Ultra è dotato di caratteristiche leader nel mercato ed è disponibile per l’ordine ora.

Che si tratti di ottimizzare i processi, di operazioni di magazzino senza intoppi, di lavori di diagnostica nei veicoli o nella produzione industriale, il nuovo Rocktab U210 di WEROCK si adatta perfettamente a tutti i settori e combina un design estremamente robusto con l’eleganza e la facilità d’uso dei tablet consumer.

Con un peso di soli 996 grammi e uno spessore di 15 mm, il Rocktab U210 è incredibilmente leggero e sottile. Questo lo rende uno dei dispositivi più sottili della sua classe e quasi alla pari con i tablet consumer. Il Rocktab U210 è disponibile con Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Professional o Ubuntu 20.04 Linux. Attrezzato per il futuro, il Rocktab U210 è compatibile con il prossimo sistema operativo Windows 11.

Come tutti i dispositivi WEROCK, il nuovo Rocktab U210 è costruito da zero per essere robusto e pronto per le condizioni esterne più difficili. Il tablet è certificato secondo MIL-STD-810G, superando anche il solito standard militare. Invece della solita altezza di caduta di 1,2 m, il Rocktab U210 resiste anche a cadute di 1,5 m in condizioni difficili. Attualmente, non c’è quasi nessun tablet che possa resistere a cadute da un’altezza maggiore senza essere danneggiato. Inoltre, è stato sottoposto al cosiddetto test del tamburo per verificare la resistenza alle cadute nell’uso quotidiano. In questo test, la tavoletta deve sopravvivere a 40 cadute consecutive da un’altezza di 1m. Il Rocktab U210 è anche certificato in classe IP65 e garantisce una protezione completa contro l’ingresso di polvere e acqua. A temperature ambiente da -10°C a +50°C, la tavoletta rimane operativa al 100%.

Il nuovo Rocktab U210 è dotato di un display full HD da 10,1 pollici con una luminosità fino a 800 nits, offrendo non solo una luminosità significativamente maggiore e migliori rapporti di contrasto rispetto ad altri tablet fully rugged attualmente sul mercato, ma anche una durata eccezionale e una lettura eccellente, anche in piena luce solare. Il touchscreen capacitivo è fatto di vetro rinforzato ed è costruito in modo così duro che supera la resistenza agli urti IK06. È abilitato ai gesti, altamente accurato e adatto a catturare le firme. Una penna di input digitizer abbinata è disponibile come opzione. Può essere utilizzato anche sotto la pioggia e con i guanti.

All’interno del tablet lavora un potente processore quad-core di Intel® (Celeron N4120 o Pentium N5030), supportato da 8 GB di memoria RAM. Questo rende il Rocktab U210 quasi tre volte più veloce dei processori Atom normalmente utilizzati per i tablet. Ci sono 128 GB di memoria interna disponibile, che può essere espansa con l’aiuto di una scheda micro SD.

In termini di connettività, il nuovo Rocktab U210 è ampiamente equipaggiato. Sul lato, il dispositivo ha una porta USB 3.1 Tipo A e una porta USB C, slot per schede micro SD, micro HDMI e anche una porta Gigabit Ethernet. L’adattatore WLAN 2×2 MU-MIMO integrato supporta il nuovo standard 802.11ax, è certificato WiFi 6 e permette una velocità di trasmissione dati fino a 2,4 Gbps. Il Bluetooth® 5.2 integrato apre numerosi altri scenari di applicazione, dalla connessione di scanner di codici a barre e applicazioni di realtà aumentata alla diagnostica dei veicoli o alla navigazione interna. Al di fuori dell’edificio aziendale, il Rocktab U210 conta su una connettività eccezionale. La connessione 4G LTE opzionale di alto livello industriale offre velocità di download fino a 300 Mbps. Il GPS integrato del Rocktab U210 è il modulo di fascia alta del principale produttore svizzero uBlox. Offre un posizionamento veloce con alta precisione e affidabilità.

Nonostante le dimensioni compatte, non dovrete fare a meno di una lunga durata della batteria. Il Rocktab U210 è progettato con una batteria sostituibile e una capacità totale della batteria di 38 Wh. Questi permettono un’autonomia fino a 10 ore ciascuno con una sola carica della batteria. Grazie alla funzionalità hot-swap, la batteria può essere cambiata anche mentre il tablet è in funzione, consentendo un’autonomia illimitata. Un potente alimentatore da 65 watt assicura che il tablet si ricarichi rapidamente.

Come caratteristica speciale, il tablet ha l’opzione di uno scanner di codici a barre 2D high-end estremamente compatto, che scompare nel bordo anteriore senza essere visivamente ingombrante.

Caratteristiche del Rocktab U210

• Robusto tablet industriale da 10.1″ per uso professionale

• Potenti processori Intel: Celeron N4120 o Pentium N5030

• Display leggibile alla luce del sole con 800 cd/m2 di luminosità e risoluzione WUXGA

• Multi-touchscreen antigraffio, compresa la pellicola protettiva del display

• Può essere utilizzato con i guanti e sotto la pioggia

• Operazione più precisa possibile tramite il digitalizzatore

• Alloggiamento ultracompatto, solo 15 mm di profondità e 996 grammi di peso

• Supera gli standard MIL-STD-810G di resistenza a urti, vibrazioni e cadute

• Ideale per ambienti difficili perché è impermeabile e antipolvere IP65

• Resiste a cadute da 1,5 m

• Batteria 38 Wh sostituibile a caldo per un funzionamento ininterrotto

• Compatibile con Windows 11

• Disponibile con Windows 10 Pro, IoT Enterprise o Ubuntu Linux

• 8 GB LPDDR4 RAM, 128 GB eMMC SSD

• Porta USB 3.1 Tipo A e USB C full size

• 2×2 MU-MIMO 802.11ax dual-band WLAN (WiFi 6 certificato)

• Roaming senza soluzione di continuità di diverse celle wireless grazie a 802.11r

• Pronto per le ultime applicazioni grazie al Bluetooth® 5.2

• Slot per schede Micro SDXC – memoria espandibile fino a 1 TB

• Telecamere ad alta risoluzione per immagini nitidissime

• GPS di fascia alta uBlox NEO-M8N per la determinazione della posizione

• In opzione, include uno scanner di codici a barre 2D di fascia alta e una connessione internet ad alta velocità 4G LTE fino a 300 Mbps

• Docking station e altri accessori disponibili

• Prodotto a zero emissioni di carbonio: tutte le emissioni di gas serra dalla produzione e dal trasporto compensate

“Il Rocktab U210 è la combinazione perfetta di robustezza, compattezza e prestazioni. È il dispositivo più leggero e compatto della nostra serie di tablet di punta Rocktab Ultra ed è ricco di funzioni moderne”, dice Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH.

Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio del tablet, che deriva inevitabilmente dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard del WWF.

Il nuovo Rocktab U210 della serie Rocktab Ultra è disponibile per l’ordine ora. Sono disponibili anche il Rocktab U212 (11,6 pollici) e il Rocktab U214 (13,3 pollici). L’uso versatile e l’integrazione flessibile in tutti gli ambienti sono resi facili dal vasto catalogo di accessori, compresi i dock sicuri per veicoli e uffici, la maniglia di trasporto, la tracolla a 2 punti, il caricabatterie e molto altro. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale: https://www.werocktools.com/product/rocktab-u210/.