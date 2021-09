Silvia Piozzi in libreria con “Souvenir fiorito”

Nelle librerie “Souvenir Fiorito” della scrittrice Silvia Piozzi: una silloge poetica di cinquanta “mini storie” edita da Pluriversum nella collana di poesia Nautilus

“Souvenir fiorito” è il nuovo libro di Silvia Piozzi. Come spiega l’autrice è “il ricordo di fiori e di gente. Attimi di vita, diversi e lontani l’uno dall’altro, eppure simili, per quella solitudine che accompagna ogni vita, inerme, davanti al trascorrere del tempo. I fiori segnano il tempo, più di un orologio, che può essere più avanti o più indietro e tutto cambia. Basta un secondo e può essere un anno prima o un anno dopo. La natura ha un tempo esatto. Attraverso le immagini scritte, di attimi vissuti, s’intrecciano storie di persone di cui non conosco i nomi, ma il loro ricordo è per me indelebile. Ho cercato di fermare il tempo per racchiuderlo in un souvenir”.

Il volume di Silvia Piozzi è in vendita su varie librerie online: IBS, Mondadoristore, Libreriarizzoli, Amazon.