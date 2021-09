Illycaffè sbarca alla National Gallery di Londra

Illycaffè sigla un accordo di collaborazione con la National Gallery di Londra e diventerà anche sponsor del Contemporary Art Programme

Illycaffè ha annunciato la sua nuova collaborazione con la National Gallery di Londra cui fornirà, questa estate, il catering pop-up con un caffè all’aperto davanti alla galleria e un bar interno.

Il brand italiano diventerà anche sponsor del Contemporary Art Programme della National Gallery a cominciare dalla prossima mostra di Kehinde Wiley.

“Attraverso questa nuova partnership, Illy estende il suo impegno nel promuovere la bellezza in tutte le sue forme, in particolare attraverso l’arte contemporanea”, ha commentato Massimiliano Pogliani, ceo di illycaffè, ricordando che per oltre 25 anni l’azienda ha sostenuto l’arte e la cultura, supportando artisti, istituzioni e mostre internazionali.

Un impegno dimostrato dallo stesso logo di illycaffè, realizzato da James Rosenquist, e dalla illy Art Collection di tazzine, decorate da oltre 100 artisti internazionali, tra cui Marina Abramovic, Louise Bourgeois, Mark Quinn e, ultimo della serie, Ai Weiwei.