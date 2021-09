Francesco Binetti debutta con “Verrai ricompensato”

Si intitola “Verrai ricompensato” il singolo d’esordio del cantautore pescarese Francesco Binetti: il brano è fuori in digitale

Le tre strofe della canzone raccontano una storia ciascuna: nella prima si parla di un ragazzo che gli amici reputano inconcludente con le ragazze, senza sapere che ne ha invitate ad uscire molte con le quali, però, gli è andata male; la seconda narra di un neolaureato i cui amici di famiglia e parenti pensano che non si impegni nella ricerca di un lavoro, ma, al contrario, egli invia senza successo tanti curricula; la terza, infine, verte intorno a due giovani sposi che devono vedersela coi vicini di casa impiccioni, i quali chiedono loro sempre quando arriverà il bimbo che, senza successo, potrebbero invece stare già cercando di concepire. Il messaggio della canzone, come dice chiaramente il ritornello, vuole essere un invito ad infischiarsene dei giudizi facili e superficiali di chi non conosce la storia di una persona, perché tutti noi, anche se magari ognuno coi propri tempi, potremo raggiungere i nostri obiettivi. La prima storia è in parte autobiografica, mentre le altre due sono ispirate ai racconti di alcuni amici e conoscenti.

Francesco Binetti, cantautore pescarese, ha iniziato a suonare la chitarra a nove anni: passione che lo ha indotto ben presto a coltivare lo studio dello strumento, arrivando sin da ragazzino a comporre le prime canzoni. Prima dei vent’anni ha esplorato anche l’ambito Jazz, continuando a studiare e sperimentare. Tutto questo lo ha però riportato alle origini, tornando al cantautorato e alla scrittura di canzoni più dirette e istintive. Oggi si presenta con l’uscita del suo primo singolo, dal titolo “Verrai ricompensato”, con cui si affaccia per la prima volta nell’ambito discografico e radiofonico.

