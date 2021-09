Eli Lilly lancia le divisioni neuroscienze e immunologia

Eli Lilly divide la sua attività di Bio-Medicines in unità separate che opereranno sotto i nomi di Lilly Neuroscience e Lilly Immunology

Eli Lilly ha annunciato una serie di cambiamenti nella leadership e la sua intenzione di dividere la sua attività di Bio-Medicines in unità separate che opereranno sotto i nomi di Lilly Neuroscience e Lilly Immunology. “Mentre ci prepariamo per un eccitante periodo di crescita e il potenziale lancio di nuovi farmaci rivoluzionari nei prossimi anni, questi cambiamenti di leadership e organizzativi ci permetteranno di realizzare le molte opportunità che abbiamo per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo”, ha detto il CEO David Ricks.

La riorganizzazione è un segno della diversificazione e della crescita di Lilly oltre il suo tradizionale core business nel diabete per espanderso in campi in rapida evoluzione come oncologia, immunologia e neurologia.

La decisione, che entrerà in vigore il 5 settembre, vedrà l’attuale capo di Lilly Oncology Anne White assumere il ruolo di presidente della nuova divisione di neuroscienze, dove sarà responsabile dei prodotti di farmaci per il dolore e la neurodegenerazione, compresi quelli nella pipeline di fase III, come donanemab, il trattamento proposto dalla società per il morbo di Alzheimer.

Donanemab ha dimostrato di eliminare le placche amiloidi in modo simile ad aducanumab. In precedenza, l’azienda aveva previsto di dover condurre studi di fase 3 per dimostrare che il trattamento può ritardare il declino cognitivo e funzionale. Dopo che l’Fda ha deciso di concedere l’approvazione accelerata ad aducanumab sulla base della sua capacità di rimuovere l’amiloide dal cervello. In seguito a quella decisione, Lilly ha cambiato rotta e ha deciso di perseguire l’approvazione accelerata di donanemab. L’anticorpo mirato alla β-amiloide modificata è stato recentemente premiato dalla FDA con la designazione di terapia innovativa, e Eli Lilly ha detto che quest’anno prevede di presentare il farmaco per l’approvazione accelerata negli Stati Uniti.

Nel frattempo, il veterano dell’azienda Patrik Jonsson è stato nominato presidente della nuova unità di immunologia, dove supervisionerà i prodotti lanciati e i farmaci in fase avanzata di sviluppo in dermatologia, gastroenterologia e reumatologia, come mirikizumab per la colite ulcerosa e lebrikizumab per la dermatite atopica, entrambi hanno recentemente riportato risultati positivi di fase III. Jonsson, che ha ricoperto diverse posizioni di leadership internazionale nel corso della sua carriera trentennale nell’azienda, compreso il ruolo di presidente di Lilly Bio-Medicines, manterrà anche i suoi attuali ruoli di presidente delle operazioni USA di Eli Lilly e di chief customer officer.

Loxo e Lilly Oncology saranno unificate

Inoltre, la casa farmaceutica ha dichiarato che Jacob Van Naarden, che all’inizio di quest’anno è stato nominato amministratore delegato per la sua unità Loxo Oncology ora servirà anche come presidente di Lilly Oncology e “unirà queste due organizzazioni”. All’inizio del 2019, Eli Lilly per 8 miliardi di dollari ha acquisito Loxo Oncology insieme al suo portafoglio di inibitori di RET, BTK e TRK. Van Naarden ha svolto un “ruolo essenziale nel forgiare” il programma di ricerca e sviluppo di Loxo Oncology ed è stato “fondamentale per il successo della pipeline oncologica”, ha aggiunto la società.