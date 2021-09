Brooksfield è sbarcato anche a Courmayeur

Brooksfield ha aperto un nuovo flagship store a Courmayeur: uno spazio esclusivo progettato minuziosamente dallo studio milanese Storagemilano

Proseguono i progetti di espansione di Brooksfield che ha aperto un nuovo flagship store a Courmayeur, in Via Roma 79. Uno spazio esclusivo progettato minuziosamente dallo studio milanese Storagemilano nel meraviglioso panorama alpino ai piedi del Monte Bianco.

Fondato nel 1971 a Torino, Brooksfield dedica le sue collezioni all’uomo attento allo stile ma libero dalle mode passeggere, proponendo capi eleganti, mai banali, pensati per abbinarsi non soltanto a quelli della singola collezione ma anche a quelli del passato e alle proposte future.

Attraverso un uso sapiente di materiali e finiture naturali, lo studio di architettura ha realizzato uno spazio in linea con l’identità del brand, cercando una connessione con le caratteristiche tipiche dell’architettura alpina fatta di materiali grezzi come il legno, il cemento e la pietra, ma allo stesso tempo raffinato, confortevole e accogliente.

Le superfici delle pareti e del soffitto sono in cemento per creare un involucro architettonico dall’effetto grezzo e dal forte impatto materico. Si inserisce poi il legno, sia nel pavimento che negli arredi, donando calore all’ambiente. Il ferro e l’ottone naturale, tipici di questo concept, caratterizzano gli arredi e arricchiscono le mensole e le appenderie che incorniciano i capi. I complementi d’arredo, le lampade e la poltroncina rivestita in cavallino completano lo spazio e contribuiscono a dare la sensazione di essere accolti all’interno di una piccola baita fin dal momento in cui si varca la soglia del negozio.