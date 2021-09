Un posto migliore è il nuovo brano di Francesco Da Vinci

Francesco Da Vinci torna con il singolo “Un posto migliore”, disponibile in radio e online su tutte le piattaforme digitali

“Un posto migliore” è il nuovo singolo di Francesco Da Vinci un ulteriore brano che arricchisce maggiormente quest’estate già ben descritta da Francesco.

“Un posto migliore” è l’invito a vivere con leggerezza e spensieratezza le nostre giornate calde a riva di mare e di respingere il più possibile il nostro passato fino a dimenticarlo per vivere il presente con un nuovo sapore e con delle sonorità innovative e un mood dello stato delle vita da godere fino all’ultima nota.

Il progetto artistico di Francesco Da Vinci non si limita alla musica anzi. Un primo passo importante avviene quando nel 2014, all’insaputa del padre partecipa ai provini per lo spettacolo di Alessandro Siani, “Stelle a metà”, dove entra a far parte del cast rivestendo il ruolo di uno dei protagonisti. Nello stesso anno debutta al Teatro Augusteo di Napoli.

Nel 2015 partecipa come ospite allo spettacolo “Se Amore è Revolution”, dove presenta “Amo l’Amore”, brano che per diverse settimane mantiene il primo posto nella classifica nazionale indipendenti di Radio AirPlay. Riceve il prestigioso Premio Malafemmina.

Nel 2016 entra a far parte del cast di Gomorra – La Serie per le riprese della terza stagione.

Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Sul Io” che rappresenta la partenza di un nuovo percorso musicale e di un progetto del tutto innovativo che vede Francesco Da Vinci come autore e cantante. Nello stesso anno, pubblica il suo primo EP digitale contenente 5 tracce inedite dal nome “Origini”.

Nel 2019 Francesco prende parte alla quarta stagione di “Gomorra” non solo come attore ma con bensì 2 brani all’interno della colonna sonora della serie “Nun passa maje” e “Sulo io”.

Nello stesso anno Francesco Da Vinci partecipa al programma televisivo “The Voice of Italy” presentandosi con l’inedito “L’ammore fa paura” ed entra a far parte del team di Guè Pequeno.Sempre nel 2019 Francesco entra nel cast del musical “La fabbrica dei sogni”.

Nel 2021 sarà ancora nel cast della quinta stagione di GOMORRA – LA SERIE.

Dopo un periodo di inattività, rompe il suo “silenzio” per tornare con una maggiore costanza alla pubblicazione di nuovi brani. Il 19 giugno 2020 pubblica “Nu Vase Tuoje” ft Livio Cori, con le sue sonorità pop-urban e internazionali che danzano con il dialetto napoletano, è il brano perfetto per un nuovo inizio.

Il 13 luglio Francesco presenta in anteprima su Made in Sud il suo nuovo singolo “Luntan a me” featuring Sal Da Vinci, una collaborazione del tutto inedita che per la prima volta vede duettare padre e figlio.

Nel 2021 entra a far parte della famiglia di Vosry Records esordendo con “Signorina” un brano che ha raccolto un ampio consenso, così da disegnare quel progetto musicale che si sta definendo nelle ultime uscite di questo periodo estivo.

