Pisa Summer Knights: si parte con Gianna Nannini

Al via sabato 4 settembre a Pisa il Summer Knights in piazza dei Cavalieri: sul palco Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Loredana Bertè e Francesco De Gregori

Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Loredana Bertè, Francesco De Gregori. Sono gli artisti che si esibiranno, dal 4 al 9 settembre, nella splendida cornice piazza dei Cavalieri per il Summer Knights 2021, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Prevendite su www.ticketone.it. Infoline 3924308616; www.legsrl.net.

IL PROGRAMMA

Sabato 04 settembre Gianna Nannini in “Piano forte e Gianna Nannini”. Un concerto che vedrà Gianna Nannini esibirsi in una versione inedita con formazione piano e voce, accompagnata sul palco da un pianista. Gianna Nannini durante la sua lunga carriera ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e trascinante energia. Con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto, Gianna in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa, come certificato dagli innumerevoli sold out del recente Hitstory European Tour (2017), ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza. L’ultimo album di Gianna Nannini, “La differenza” è uscito il 15 novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989: «Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la rocker, vincitrice del Premio Tenco 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza.

Martedì 07 settembre Giorgio Panariello in “Story”. Il 2020 è stato un anno speciale per Giorgio Panariello che ha compiuto 60 anni e ha pubblicato il romanzo “Io sono mio fratello”, grandissimo successo di pubblico e critica. Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico toscano si prepara a tornare sul palco nell’estate 2021 con un one man show unico dal titolo “Story”. Tante risate, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello ripercorre in una veste inedita i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Mercoledì 08 settembre Loredana bertè in concerto. Loredana Bertè è una delle cantautrici più apprezzate dal pubblico italiano. Sorella minore di Mia Martini, da sempre è stata considerata dalla stampa come il simbolo del rock italiano, sempre in grado di distinguersi grazie alla sua forte personalità e grinta, ma soprattutto alla spiccata dote vocale. Proprio quest’ultima qualità l’ha resa una delle cantautrici più stimate. La carriera di Loredana Bertè vanta una serie di grandi successi musicali grazie alla composizione di oltre 200 brani, di cui molti scritti e realizzati da lei. Le vendite superano oltre i 7 milioni di dischi che hanno scalato le vette delle classifiche italiane. Fu proprio nell’anno 1982 che Loredana debuttò con il famoso brano Non sono una signora, mentre raggiunse il top delle classiche con gli album BabyBertè. Loredana, insieme alle sue tre sorelle, è figlia di due insegnanti e ha vissuto un’infanzia difficile, segnata da un rapporto burrascoso con il padre. L’ultimo successo si intitola “Figlia di…” con il quale Loredana ha partecipato come ospite a Sanremo 2021.

Giovedì 09 settembre Francesco De Gregori in “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”. Francesco De Gregori torna live. Quest’estate, infatti, sarà in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola, con “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”, tour che, a partire dal mese di luglio, lo vede protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Modifiche alla viabilità e alla sosta. Per consentire lo svolgersi della manifestazione sono stai disposti i seguenti provvedimenti alla viabilità e alla sosta, validi nei giorni 4, 6, 7, 8 e 9 settembre, dalle ore 18 alle ore 2 del giorno successivo:

– Piazza dei Cavalieri: Chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, eccetto muniti di biglietto ingresso per lo spettacolo;

– Via U. Dini, dalla Piazzetta Vallerini a Piazza dei Cavalieri: Chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, eccetto muniti di biglietto ingresso per lo spettacolo. Divieto di sosta con rimozioni coatta 0-24;

– Via Consoli del Mare, dal civ. 2 a Piazza dei Cavalieri: Chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale. Nel restante tratto i veicoli autorizzati transiteranno in senso unico alternato a vista fino a Via Canto del Nicchio;

– Via S. Frediano: chiusura al traffico veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali fino alla chiusura;

– Via Corsica, dal civ. 4 a Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, eccetto muniti di biglietto ingresso per lo spettacolo Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24;

– Via Dalmazia, tratto Arco del Gualandi: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale.