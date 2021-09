MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti lancia il contest “MEI Superstage Jazz”: iscrizioni fino al 10 settembre, ecco come partecipare

Il MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti, organizzato a cura di Materiali Musicali, in collaborazione con l’Associazione Teatro dell’Ascolto e grazie al sostegno del Ministero della Cultura, lancia il contest “MEI Superstage Jazz” che permetterà di esibirsi sul palco della piu’ nota kermesse indipendente italiana.

Al concorso, a titolo totalmente gratuito, possono partecipare tutti gli artisti jazz under 35 (singoli o band, per le band l’eta’ media non deve oltrepassare i 35 anni) residenti in Italia

Per partecipare sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo mei@materialimusicali.it con le seguenti informazioni:

Oggetto: Adesione a MEI Superstage Jazz

I dati e i recapiti dei candidati del gruppo o dell’artista oltre al caricamento di uno o piu’ brani rappresentativi.

Curriculum artistico del gruppo o dell’artista con eventuali link e foto.

Il brano inedito e originale in formato mp3 wetransfer con cui si vuole concorrere indicando con precisione il titolo del brano.

È possibile iscriversi fino al 10 settembre 2021. Al termine la direzione artistica, coordinata da Paolo Damiani con la collaborazione di Giordano Sangiorgi, potra’ scegliere fino a un massimo di otto finalisti. Tali finalisti saranno votati da un gruppo di giornalisti e operatori selezionati dal circuito dei giornalisti musicali e operatori legati al circuito del MEI insieme alle selezioni indicate dai coordinatori affiancatati dagli esperti del Combo Jazz.

Al termine l’artista e/o gruppo piu’ votato risultera’ vincitore del contest e potra’ esibirsi al MEI2021 di Faenza che si terra’ dal 1* al 3 ottobre 2021 nel Centro Storico di Faenza.

Al vincitore sara’ì offerta la stampa di 300 cd e la partecipazione a festival ed altri premi offerti da partenr abituali del circuito del MEI che saranno annunciati piu’ avanti.